23:55 14.10.2022 (обновлено: 00:37 15.10.2022)
В Германии полиция обыскала дом россиянки, поддерживающей спецоперацию
В баварском Ландсхуте полиция провела обыск в квартире россиянки за поддержку спецоперации
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Полицейские в баварском Ландсхуте обыскали дом россиянки из-за её якобы подсудной позиции по российской спецоперации на Украине, сообщает в пятницу пресс-служба полиции Баварии.
"Сегодня рано утром следователи уголовной полиции и прокуратуры Ландсхута провели обыск в квартире 30-летней россиянки в многоквартирном доме в Ландсхуте", - говорится в сообщении на сайте правоохранителей.
Россиянку подозревают в "пропаганде и прославлении" в соцсетях действий России на Украине. Кроме того, как утверждается, в начале августа она якобы оскорбила некую пользовательницу.
У женщины изъяли компьютер и смартфон.
Подозреваемая в настоящее время находится в Германии без вида на жительство, но депортации в Россию приостановлены.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.