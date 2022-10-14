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В Германии полиция обыскала дом россиянки, поддерживающей спецоперацию - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/obysk-1824217731.html
В Германии полиция обыскала дом россиянки, поддерживающей спецоперацию
В Германии полиция обыскала дом россиянки, поддерживающей спецоперацию - РИА Новости, 15.10.2022
В Германии полиция обыскала дом россиянки, поддерживающей спецоперацию
Полицейские в баварском Ландсхуте обыскали дом россиянки из-за её якобы подсудной позиции по российской спецоперации на Украине, сообщает в пятницу пресс-служба РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-14T23:55
2022-10-15T00:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
украина
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Полицейские в баварском Ландсхуте обыскали дом россиянки из-за её якобы подсудной позиции по российской спецоперации на Украине, сообщает в пятницу пресс-служба полиции Баварии.Россиянку подозревают в "пропаганде и прославлении" в соцсетях действий России на Украине. Кроме того, как утверждается, в начале августа она якобы оскорбила некую пользовательницу.У женщины изъяли компьютер и смартфон.Подозреваемая в настоящее время находится в Германии без вида на жительство, но депортации в Россию приостановлены. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, россия, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина
23:55 14.10.2022 (обновлено: 00:37 15.10.2022)
 
В Германии полиция обыскала дом россиянки, поддерживающей спецоперацию

В баварском Ландсхуте полиция провела обыск в квартире россиянки за поддержку спецоперации

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Полицейские в баварском Ландсхуте обыскали дом россиянки из-за её якобы подсудной позиции по российской спецоперации на Украине, сообщает в пятницу пресс-служба полиции Баварии.
"Сегодня рано утром следователи уголовной полиции и прокуратуры Ландсхута провели обыск в квартире 30-летней россиянки в многоквартирном доме в Ландсхуте", - говорится в сообщении на сайте правоохранителей.
Россиянку подозревают в "пропаганде и прославлении" в соцсетях действий России на Украине. Кроме того, как утверждается, в начале августа она якобы оскорбила некую пользовательницу.
У женщины изъяли компьютер и смартфон.
Подозреваемая в настоящее время находится в Германии без вида на жительство, но депортации в Россию приостановлены.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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