https://ria.ru/20221014/obysk-1824217731.html

В Германии полиция обыскала дом россиянки, поддерживающей спецоперацию

В Германии полиция обыскала дом россиянки, поддерживающей спецоперацию - РИА Новости, 15.10.2022

В Германии полиция обыскала дом россиянки, поддерживающей спецоперацию

Полицейские в баварском Ландсхуте обыскали дом россиянки из-за её якобы подсудной позиции по российской спецоперации на Украине, сообщает в пятницу пресс-служба РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-14T23:55

2022-10-14T23:55

2022-10-15T00:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

германия

украина

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БЕРЛИН, 14 окт - РИА Новости. Полицейские в баварском Ландсхуте обыскали дом россиянки из-за её якобы подсудной позиции по российской спецоперации на Украине, сообщает в пятницу пресс-служба полиции Баварии.Россиянку подозревают в "пропаганде и прославлении" в соцсетях действий России на Украине. Кроме того, как утверждается, в начале августа она якобы оскорбила некую пользовательницу.У женщины изъяли компьютер и смартфон.Подозреваемая в настоящее время находится в Германии без вида на жительство, но депортации в Россию приостановлены. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

россия

германия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, германия, украина