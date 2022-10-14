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Столичные производители обуви увеличили производство к зимнему сезону

Столичные производители обуви увеличили производство к зимнему сезону - РИА Новости, 14.10.2022

Столичные производители обуви увеличили производство к зимнему сезону

Московская фабрика "Парижская коммуна" в августе–сентябре выпустила почти 50 тысяч пар детской и взрослой зимней кожаной обуви - на 11% больше, чем за тот же... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:18

2022-10-14T09:18

2022-10-14T09:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

москва

россия

александр никитин

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Московская фабрика "Парижская коммуна" в августе–сентябре выпустила почти 50 тысяч пар детской и взрослой зимней кожаной обуви - на 11% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Предприятия города сегодня используют свои мощности для увеличения объемов производства и заполнения рынка отечественной продукцией. В августе-сентябре столичная фабрика нарастила выпуск кожаной обуви для зимнего сезона на 11,4% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. За этот период было произведено 49,2 тысячи пар. Большая часть этого объема – около 35 тысяч пар – модели для детей, а порядка 15 тысяч – для взрослых", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.В сообщении отмечается, что вся произведенная обувь уже отгружена в розничные магазины Москвы и крупнейших городов России."Фабрика производит широкий ассортимент продукции и успешно справляется с задачей импортозамещения, заменяя ушедшие с российского рынка обувные зарубежные компании", – отметил гендиректор "Парижской коммуны" Александр Никитин.Сферу легкой промышленности в Москве представляют более 200 предприятий. Они производят обувь, в том числе ортопедическую, одежду и нетканые материалы.

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владислав овчинский, москва, россия, александр никитин