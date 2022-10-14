https://ria.ru/20221014/obstrel-1824192640.html

В Белгороде после обстрела загорелась подстанция

В Белгороде после обстрела загорелась подстанция - РИА Новости, 14.10.2022

В Белгороде после обстрела загорелась подстанция

В Белгороде после обстрела произошел пожар на подстанции, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:01

2022-10-14T20:01

2022-10-14T23:41

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

украина

россия

вооруженные силы украины

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт — РИА Новости. В Белгороде после обстрела произошел пожар на подстанции, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.Он уточнил, что сам выехал на место происшествия. Сейчас там находятся оперативные службы.Чуть позже Гладков сообщил, что возгорание удалось ликвидировать. Специалисты приступили к переподключению подстанции. В 21:17 мск губернатор сообщил, что электроэнергия начала поступать потребителям. К 23:10 мск электроснабжение восстановили полностью. Об этом сообщили в пресс-службе "Россети Центр" — "Белгородэнерго"."Специалисты филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" к 23-10 мск восстановили электроснабжение потребителей… В первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подавали электроэнергию бытовым потребителям. В настоящее время все потребители с напряжением", — уточнили там.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, позавчера ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221013/belgorod-1823744825.html

https://ria.ru/20221013/belgorod-1823780647.html

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Пожар на подстанции в Белгороде после обстрела В Белгороде после обстрела загорелась подстанция, пожар обесточил часть города, его уже потушили, сообщил губернатор 2022-10-14T20:01 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир путин