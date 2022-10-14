20:01 14.10.2022 (обновлено: 23:41 14.10.2022)
В Белгороде после обстрела загорелась подстанция
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на подстанции после обстрела
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт — РИА Новости. В Белгороде после обстрела произошел пожар на подстанции, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что сам выехал на место происшествия. Сейчас там находятся оперативные службы.
"Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник — до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", — добавил губернатор.
Чуть позже Гладков сообщил, что возгорание удалось ликвидировать. Специалисты приступили к переподключению подстанции. В 21:17 мск губернатор сообщил, что электроэнергия начала поступать потребителям.
К 23:10 мск электроснабжение восстановили полностью. Об этом сообщили в пресс-службе "Россети Центр" — "Белгородэнерго".
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"Специалисты филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" к 23-10 мск восстановили электроснабжение потребителей… В первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подавали электроэнергию бытовым потребителям. В настоящее время все потребители с напряжением", — уточнили там.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, позавчера ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.