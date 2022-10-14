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Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/obstrel-1824189509.html
Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска в пятницу примерно за 1,5 часа суммарно выпустили 21 снаряд по городу Донецку и населенным пунктам Ясиноватая, Горловка и Спартак, сообщило... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:49
2022-10-14T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
нато
ясиноватая
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска в пятницу примерно за 1,5 часа суммарно выпустили 21 снаряд по городу Донецку и населенным пунктам Ясиноватая, Горловка и Спартак, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По информации представительства, в 16:58 было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм по Ясиноватой, в 17:35 - семь снарядов калибром 152 мм по Никитовскому району Горловки, в 18:20 - три снаряда калибром 155 мм по населенному пункту Спартак. Кроме того, в 18:05 и 19:19 украинские войска всего выпустили семь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Также представительство сообщило, что по населенному пункту Яковлевка в 19:37 было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 мм, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
ясиноватая
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в мире, донецк (днр), нато, ясиноватая, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), НАТО, Ясиноватая, Горловка, СЦКК
19:49 14.10.2022
 
Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Спартак

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска в пятницу примерно за 1,5 часа суммарно выпустили 21 снаряд по городу Донецку и населенным пунктам Ясиноватая, Горловка и Спартак, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации представительства, в 16:58 было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм по Ясиноватой, в 17:35 - семь снарядов калибром 152 мм по Никитовскому району Горловки, в 18:20 - три снаряда калибром 155 мм по населенному пункту Спартак. Кроме того, в 18:05 и 19:19 украинские войска всего выпустили семь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Также представительство сообщило, что по населенному пункту Яковлевка в 19:37 было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 мм, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)НАТОЯсиноватаяГорловкаСЦКК
 
 
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