https://ria.ru/20221014/obstrel-1824180492.html
Украинские военные обстреляли окрестности Энергодара
Украинские военные обстреляли окрестности Энергодара - РИА Новости, 14.10.2022
Украинские военные обстреляли окрестности Энергодара
Украинские войска выпустили в пятницу более 10 снарядов по окрестностям Энергодара, заявили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:12
2022-10-14T19:12
2022-10-14T19:12
специальная военная операция на украине
энергодар
в мире
днепр (город)
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ЭНЕРГОДАР, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу более 10 снарядов по окрестностям Энергодара, заявили РИА Новости в администрации города."Несмотря на призывы мирового сообщества остановить обстрелы Энергодара и береговой линии Днепра, украинская сторона возобновила артиллерийские обстрелы нашего города. Было зафиксировано более десяти попаданий артиллерийских снарядов", - сообщил представитель администрации.По его словам, инфраструктуре города ущерб не причинен.
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энергодар
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энергодар, в мире, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, В мире, Днепр (город)
Украинские военные обстреляли окрестности Энергодара
Власти Энергодара заявили, что украинские войска выпустили десять снарядов по окрестностям