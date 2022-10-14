https://ria.ru/20221014/obstrel-1824180492.html

Украинские военные обстреляли окрестности Энергодара

Украинские военные обстреляли окрестности Энергодара - РИА Новости, 14.10.2022

Украинские военные обстреляли окрестности Энергодара

Украинские войска выпустили в пятницу более 10 снарядов по окрестностям Энергодара, заявили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:12

2022-10-14T19:12

2022-10-14T19:12

специальная военная операция на украине

энергодар

в мире

днепр (город)

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ЭНЕРГОДАР, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу более 10 снарядов по окрестностям Энергодара, заявили РИА Новости в администрации города."Несмотря на призывы мирового сообщества остановить обстрелы Энергодара и береговой линии Днепра, украинская сторона возобновила артиллерийские обстрелы нашего города. Было зафиксировано более десяти попаданий артиллерийских снарядов", - сообщил представитель администрации.По его словам, инфраструктуре города ущерб не причинен.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

днепр (город)

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энергодар, в мире, днепр (город)