https://ria.ru/20221014/obstrel-1824058745.html
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в ДНР
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донецкой Народной Республике, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:57
2022-10-14T14:57
2022-10-14T15:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донецкой Народной Республике, сообщается на сайте телеканала."Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в ДНР", - говорится в сообщении. Как уточняется, журналисты попали под обстрел в районе поселка Невельское."Снимали позиции, которые были недавно отбиты у бойцов ВСУ. Когда закончили снимать, уже возвращались как начались прилеты. Мы спустились в блиндаж и там пережидали обстрел. Было как минимум 7-8 прилетов, все они ложились рядом, примерно в 20-30 метрах, по ощущениям. Дождались паузы, выбежали из блиндажа и сели в машину и быстро уехали с этой позиции. Никто не пострадал", - приводятся слова корреспондента телеканала в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:57 14.10.2022 (обновлено: 15:05 14.10.2022)
Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в ДНР
Съемочная группа канала "Звезда" попала под обстрел в районе Невельского в ДНР