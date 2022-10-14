https://ria.ru/20221014/obstrel-1824058745.html

Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в ДНР

Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022

Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донецкой Народной Республике, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:57

2022-10-14T14:57

2022-10-14T15:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донецкой Народной Республике, сообщается на сайте телеканала."Съемочная группа "Звезды" попала под обстрел в ДНР", - говорится в сообщении. Как уточняется, журналисты попали под обстрел в районе поселка Невельское."Снимали позиции, которые были недавно отбиты у бойцов ВСУ. Когда закончили снимать, уже возвращались как начались прилеты. Мы спустились в блиндаж и там пережидали обстрел. Было как минимум 7-8 прилетов, все они ложились рядом, примерно в 20-30 метрах, по ощущениям. Дождались паузы, выбежали из блиндажа и сели в машину и быстро уехали с этой позиции. Никто не пострадал", - приводятся слова корреспондента телеканала в Telegram.

https://ria.ru/20220915/vzryv-1817004966.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр