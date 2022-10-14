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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.10.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Яковлевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:19

2022-10-14T12:19

2022-10-14T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

нато

донецк (днр)

гольмовский

украина

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Яковлевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.25 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.20 и 11.38 украинские войска выпустили по четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Яковлевке. Кроме того, в 11.40 и 11.55 они обстреляли Кировский района Донецка, выпустив в общей сложности восемь снарядов такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

гольмовский

украина

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в мире, нато, донецк (днр), гольмовский, украина