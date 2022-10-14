Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/obstrel-1823914591.html
В Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры
В Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры - РИА Новости, 14.10.2022
В Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры
Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:53
2022-10-14T09:53
специальная военная операция на украине
харьковская область
чугуевский район
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816417738_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a5d20d153a27005791f5ffaa8f947ff0.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района."В Чугуевском районе... поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении Синегубова в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221009/donetsk-1822585196.html
харьковская область
чугуевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816417738_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_75ae750bdc1490227a9585c6fa110823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, чугуевский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Чугуевский район, В мире
09:53 14.10.2022
 
В Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры

В Чугуевском районе Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры

© AP Photo / Bernat ArmangueХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района.
"В Чугуевском районе... поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении Синегубова в Telegram-канале.
Кадры разрушенной школы в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 12:09Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЧугуевский районВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала