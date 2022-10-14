https://ria.ru/20221014/obstrel-1823914591.html
В Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры
В Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры - РИА Новости, 14.10.2022
В Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры
Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:53
2022-10-14T09:53
2022-10-14T09:53
специальная военная операция на украине
харьковская область
чугуевский район
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816417738_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a5d20d153a27005791f5ffaa8f947ff0.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района."В Чугуевском районе... поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении Синегубова в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221009/donetsk-1822585196.html
харьковская область
чугуевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816417738_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_75ae750bdc1490227a9585c6fa110823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, чугуевский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Чугуевский район, В мире
В Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры
В Чугуевском районе Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры