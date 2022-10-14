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Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 14.10.2022
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье
Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела Запорожья (контролируется Украиной) утром в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T07:08
2022-10-14T07:08
2022-10-14T13:40
специальная военная операция на украине
запорожье
украина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела Запорожья (контролируется Украиной) утром в пятницу поражены объекты инфраструктуры."Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары", - говорится в сообщении Старуха в Telegram-канале.
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запорожье, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Украина
07:08 14.10.2022 (обновлено: 13:40 14.10.2022)
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье
Руководитель Запорожской ОГА Старух: в результате обстрела поражены объекты инфраструктуры