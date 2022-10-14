https://ria.ru/20221014/obstrel-1823888853.html

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 14.10.2022

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела Запорожья (контролируется Украиной) утром в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T07:08

2022-10-14T07:08

2022-10-14T13:40

специальная военная операция на украине

запорожье

украина

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела Запорожья (контролируется Украиной) утром в пятницу поражены объекты инфраструктуры."Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары", - говорится в сообщении Старуха в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221009/zaporozhe-1822550703.html

запорожье

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запорожье, украина