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Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/obstrel-1823888853.html
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 14.10.2022
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье
Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела Запорожья (контролируется Украиной) утром в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T07:08
2022-10-14T13:40
специальная военная операция на украине
запорожье
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела Запорожья (контролируется Украиной) утром в пятницу поражены объекты инфраструктуры."Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары", - говорится в сообщении Старуха в Telegram-канале.
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запорожье, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Украина
07:08 14.10.2022 (обновлено: 13:40 14.10.2022)
 
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье

Руководитель Запорожской ОГА Старух: в результате обстрела поражены объекты инфраструктуры

© Фото : Александр Старух/TelegramТушение пожара на месте повреждения объекта инфраструктуры в Запорожье
Тушение пожара на месте повреждения объекта инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Александр Старух/Telegram
Тушение пожара на месте повреждения объекта инфраструктуры в Запорожье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил, что в результате обстрела Запорожья (контролируется Украиной) утром в пятницу поражены объекты инфраструктуры.
"Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары", - говорится в сообщении Старуха в Telegram-канале.
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 00:19Специальная военная операция на Украине
В Запорожье заявили о разрушениях в результате обстрела
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеУкраина
 
 
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