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В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов - РИА Новости, 14.10.2022
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В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов - РИА Новости, 14.10.2022
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов
Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T01:26
2022-10-14T01:27
происшествия
вячеслав гладков
александр бастрыкин
антон иванов
украина
россия
белгородский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.Гладков добавил, что местных жителей вывезут на безопасное расстояние. На место происшествия прибыли оперативные службы и глава района Владимир Перцев, уточнил он.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Уголовное дело после обстреловРанее в четверг председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ населенных пунктов Белгородской области. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея", - говорилось в сообщении в Telegram-канале СК.Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Как сообщал мэр города Антон Иванов, в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО повреждены верхний этаж жилого дома и два автомобиля, информации о пострадавших не поступало.Как сообщила ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.Специальная военная операцияС 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.В понедельник президент России на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.Произошедшее на прошлой неделе ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221013/vosstanovlenie-1823873365.html
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происшествия, вячеслав гладков, александр бастрыкин, антон иванов, украина, россия, белгородский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Вячеслав Гладков, Александр Бастрыкин, Антон Иванов, Украина, Россия, Белгородский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
01:26 14.10.2022 (обновлено: 01:27 14.10.2022)
 
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов

Губернатор Гладков заявил о взрыве на складе боеприпасов из-за обстрела со стороны ВСУ

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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Гладков добавил, что местных жителей вывезут на безопасное расстояние. На место происшествия прибыли оперативные службы и глава района Владимир Перцев, уточнил он.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.

Уголовное дело после обстрелов

Ранее в четверг председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ населенных пунктов Белгородской области. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея", - говорилось в сообщении в Telegram-канале СК.
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Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Как сообщал мэр города Антон Иванов, в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО повреждены верхний этаж жилого дома и два автомобиля, информации о пострадавших не поступало.
Как сообщила ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

Специальная военная операция

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
В понедельник президент России на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Произошедшее на прошлой неделе ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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ПроисшествияВячеслав ГладковАлександр БастрыкинАнтон ИвановУкраинаРоссияБелгородский районСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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