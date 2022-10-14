https://ria.ru/20221014/obstrel-1823878749.html

В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов

В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов - РИА Новости, 14.10.2022

В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов

Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T01:26

2022-10-14T01:26

2022-10-14T01:27

происшествия

вячеслав гладков

александр бастрыкин

антон иванов

украина

россия

белгородский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788050317_0:37:960:577_1920x0_80_0_0_42ca2a7ffefb9fcef097b816f3d5699a.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.Гладков добавил, что местных жителей вывезут на безопасное расстояние. На место происшествия прибыли оперативные службы и глава района Владимир Перцев, уточнил он.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Уголовное дело после обстреловРанее в четверг председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами ВСУ населенных пунктов Белгородской области. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд был обнаружен на спортивной площадке местного лицея", - говорилось в сообщении в Telegram-канале СК.Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Как сообщал мэр города Антон Иванов, в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО повреждены верхний этаж жилого дома и два автомобиля, информации о пострадавших не поступало.Как сообщила ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.Специальная военная операцияС 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.В понедельник президент России на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.Произошедшее на прошлой неделе ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221013/vosstanovlenie-1823873365.html

https://ria.ru/20221013/sovet-1823840206.html

https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823754021.html

украина

россия

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вячеслав гладков, александр бастрыкин, антон иванов, украина, россия, белгородский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)