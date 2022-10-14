Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.46 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм... 23.00 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.03 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 21.50 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметров по населенному пункту Гольмовский.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.