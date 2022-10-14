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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/obstrel-1823875488.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 14.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T00:13
2022-10-14T00:13
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
куйбышевский район
нато
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, в 21.50 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметров по населенному пункту Гольмовский.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221013/donetsk-1823790187.html
донецк (днр)
украина
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донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Украина, Куйбышевский район, НАТО
00:13 14.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости
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Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.46 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм... 23.00 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.03 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 21.50 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметров по населенному пункту Гольмовский.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 17:02
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаКуйбышевский районНАТО
 
 
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