https://ria.ru/20221014/obstrel-1823875488.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 14.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T00:13

2022-10-14T00:13

2022-10-14T00:13

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822583565_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5dc22fcae45ce80eddaf2d61aa7a55a.jpg

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, в 21.50 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметров по населенному пункту Гольмовский.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221013/donetsk-1823790187.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато