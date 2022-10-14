Рейтинг@Mail.ru
ВКС России поразили объекты украинской системы военного управления - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/obekty-1824035068.html
ВКС России поразили объекты украинской системы военного управления
ВКС России поразили объекты украинской системы военного управления - РИА Новости, 14.10.2022
ВКС России поразили объекты украинской системы военного управления
Российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:14
2022-10-14T17:55
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
украина
киевская область
харьковская область
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824048518_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f481771b8b7b342f8561004425f3f8b3.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны.Помимо этого, российские военные поразили арсенал во Львовской области. Как отметили в оборонном ведомстве, там киевский режим хранил значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов. В Минобороны уточнили, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.Кроме того, ВС уничтожили шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также на занятых киевским режимом территориях ДНР и Запорожья.После начала спецоперации на Украине западные страны поставили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", вооружая Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824053072.html
https://ria.ru/20221013/gaubitsy-1823873038.html
россия
украина
киевская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ об уничтожении объектов ВСУ в Киевской, Львовской и Харьковской областях
Уничтожение объектов критической инфраструктуры в Киевской, Львовской и Харьковской областях и разгром «Иностранного легиона» под Николаевом: главное из брифинга МО РФ
2022-10-14T14:14
true
PT4M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824048518_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ad6e17bf2195b11a1fc691bb3c89c11a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, войска воздушно-космической обороны, украина, киевская область, харьковская область, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Украина, Киевская область, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы Украины
14:14 14.10.2022 (обновлено: 17:55 14.10.2022)
 
ВКС России поразили объекты украинской системы военного управления

Минобороны России сообщило о поражении объектов военного управления под Киевом и Харьковом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны.

"Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики", — сказали в ведомстве.

Помимо этого, российские военные поразили арсенал во Львовской области. Как отметили в оборонном ведомстве, там киевский режим хранил значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов. В Минобороны уточнили, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
Кроме того, ВС уничтожили шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также на занятых киевским режимом территориях ДНР и Запорожья.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:48Специальная военная операция на Украине
Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР
После начала спецоперации на Украине западные страны поставили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", вооружая Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 23:43Специальная военная операция на Украине
Боец из группировки "О" рассказал об использовании Киевом американских М777
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВойска воздушно-космической обороныУкраинаКиевская областьХарьковская областьВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала