https://ria.ru/20221014/obekty-1824035068.html

ВКС России поразили объекты украинской системы военного управления

ВКС России поразили объекты украинской системы военного управления - РИА Новости, 14.10.2022

ВКС России поразили объекты украинской системы военного управления

Российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:14

2022-10-14T14:14

2022-10-14T17:55

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

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киевская область

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в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны.Помимо этого, российские военные поразили арсенал во Львовской области. Как отметили в оборонном ведомстве, там киевский режим хранил значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов. В Минобороны уточнили, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.Кроме того, ВС уничтожили шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской и Николаевской областях Украины, а также на занятых киевским режимом территориях ДНР и Запорожья.После начала спецоперации на Украине западные страны поставили Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", вооружая Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824053072.html

https://ria.ru/20221013/gaubitsy-1823873038.html

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Минобороны РФ об уничтожении объектов ВСУ в Киевской, Львовской и Харьковской областях Уничтожение объектов критической инфраструктуры в Киевской, Львовской и Харьковской областях и разгром «Иностранного легиона» под Николаевом: главное из брифинга МО РФ 2022-10-14T14:14 true PT4M03S

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россия, войска воздушно-космической обороны, украина, киевская область, харьковская область, в мире, вооруженные силы украины