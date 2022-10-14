https://ria.ru/20221014/oae-1824079327.html
ОАЭ готовы к посреднической роли по Украине, заявил Путин
ОАЭ готовы к посреднической роли по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
ОАЭ готовы к посреднической роли по Украине, заявил Путин
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы к посреднической роли по Украине, президент страны занимается этим, за что ему благодарна Россия, заявил президент РФ РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:41
2022-10-14T15:41
2022-10-14T16:43
оаэ
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владимир путин
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы к посреднической роли по Украине, президент страны занимается этим, за что ему благодарна Россия, заявил президент РФ Владимир Путин."ОАЭ готовы к посреднической роли. И надо сказать, что президент ОАЭ занимается этим, в том числе вопросами гуманитарного характера - обменами и так далее, и небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны", - сказал он на пресс-конференции по итогам поездки в Астану.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/putin-1824105135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, украина, владимир путин, в мире
ОАЭ, Украина, Владимир Путин, В мире
15:41 14.10.2022 (обновлено: 16:43 14.10.2022)
ОАЭ готовы к посреднической роли по Украине, заявил Путин
Путин: ОАЭ готовы к посреднической роли по Украине, Россия благодарна за это