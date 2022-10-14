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Углеводороды больше 50 лет будут доминировать в энергобалансе, заявил Новак - РИА Новости, 14.10.2022
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Углеводороды больше 50 лет будут доминировать в энергобалансе, заявил Новак
Углеводороды больше 50 лет будут доминировать в энергобалансе, заявил Новак - РИА Новости, 14.10.2022
Углеводороды больше 50 лет будут доминировать в энергобалансе, заявил Новак
Углеводороды точно еще больше 50 лет будут занимать доминирующее положение в мировом энергобалансе, дальше покажет ситуация, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:26
2022-10-14T16:18
александр новак
экономика
россия
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
нефть
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Углеводороды точно еще больше 50 лет будут занимать доминирующее положение в мировом энергобалансе, дальше покажет ситуация, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе."Про углеводороды могу сказать, всегда об этом говорил - на основе текущих прогнозов, которые мы имеем, на наш взгляд, это, наверное, и компании могут подтвердить наши нефтяные, как вы сказали 100 или 80 лет, ну я думаю, точно еще больше 50 лет они будут занимать доминирующее положение в энергетическом балансе, а дальше можно будет посмотреть", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о том, как долго мир еще будет нуждаться в нефти."Для этого не нужно быть особым прогнозистом, можно посмотреть историю последних 200 лет, как развивалась энергетика, и тот же уголь в энергетическом балансе составлял 90% в конце 19 века. Он на сегодняшний день никуда не делся, несмотря на то, что появились нефть, газ, уголь, солнце, ветер, водород будет появляться. У нас уголь сегодня составляет в мировом энергобалансе 25%. Поэтому все будет", - добавил он.Новак в январе говорил, что доля углеводородов в мировом энергобалансе к 2040-2050 годам будет снижаться, но останется львиной. Сейчас она составляет примерно 85%, а снизится, по разным оценкам, до 50-75%. По его личному мнению, около 70% останется за углеводородами к 2040-2050 годам.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак, экономика, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, нефть
Александр Новак, Экономика, Россия, Москва, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Нефть
15:26 14.10.2022 (обновлено: 16:18 14.10.2022)
 
Углеводороды больше 50 лет будут доминировать в энергобалансе, заявил Новак

Новак: Углеводороды больше 50 лет будут занимать доминирующее положение в энергобалансе

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Углеводороды точно еще больше 50 лет будут занимать доминирующее положение в мировом энергобалансе, дальше покажет ситуация, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
"Про углеводороды могу сказать, всегда об этом говорил - на основе текущих прогнозов, которые мы имеем, на наш взгляд, это, наверное, и компании могут подтвердить наши нефтяные, как вы сказали 100 или 80 лет, ну я думаю, точно еще больше 50 лет они будут занимать доминирующее положение в энергетическом балансе, а дальше можно будет посмотреть", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о том, как долго мир еще будет нуждаться в нефти.
"Для этого не нужно быть особым прогнозистом, можно посмотреть историю последних 200 лет, как развивалась энергетика, и тот же уголь в энергетическом балансе составлял 90% в конце 19 века. Он на сегодняшний день никуда не делся, несмотря на то, что появились нефть, газ, уголь, солнце, ветер, водород будет появляться. У нас уголь сегодня составляет в мировом энергобалансе 25%. Поэтому все будет", - добавил он.
Новак в январе говорил, что доля углеводородов в мировом энергобалансе к 2040-2050 годам будет снижаться, но останется львиной. Сейчас она составляет примерно 85%, а снизится, по разным оценкам, до 50-75%. По его личному мнению, около 70% останется за углеводородами к 2040-2050 годам.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 21:16
Новак ответил на заявления США об установке потолка цен на российскую нефть
 
Александр НовакЭкономикаРоссияМоскваФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022Нефть
 
 
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