https://ria.ru/20221014/novak-1824072127.html

Углеводороды больше 50 лет будут доминировать в энергобалансе, заявил Новак

Углеводороды больше 50 лет будут доминировать в энергобалансе, заявил Новак - РИА Новости, 14.10.2022

Углеводороды больше 50 лет будут доминировать в энергобалансе, заявил Новак

Углеводороды точно еще больше 50 лет будут занимать доминирующее положение в мировом энергобалансе, дальше покажет ситуация, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:26

2022-10-14T15:26

2022-10-14T16:18

александр новак

экономика

россия

москва

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

нефть

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Углеводороды точно еще больше 50 лет будут занимать доминирующее положение в мировом энергобалансе, дальше покажет ситуация, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе."Про углеводороды могу сказать, всегда об этом говорил - на основе текущих прогнозов, которые мы имеем, на наш взгляд, это, наверное, и компании могут подтвердить наши нефтяные, как вы сказали 100 или 80 лет, ну я думаю, точно еще больше 50 лет они будут занимать доминирующее положение в энергетическом балансе, а дальше можно будет посмотреть", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о том, как долго мир еще будет нуждаться в нефти."Для этого не нужно быть особым прогнозистом, можно посмотреть историю последних 200 лет, как развивалась энергетика, и тот же уголь в энергетическом балансе составлял 90% в конце 19 века. Он на сегодняшний день никуда не делся, несмотря на то, что появились нефть, газ, уголь, солнце, ветер, водород будет появляться. У нас уголь сегодня составляет в мировом энергобалансе 25%. Поэтому все будет", - добавил он.Новак в январе говорил, что доля углеводородов в мировом энергобалансе к 2040-2050 годам будет снижаться, но останется львиной. Сейчас она составляет примерно 85%, а снизится, по разным оценкам, до 50-75%. По его личному мнению, около 70% останется за углеводородами к 2040-2050 годам.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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александр новак, экономика, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, нефть