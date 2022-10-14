17:45 14.10.2022 (обновлено: 18:04 14.10.2022)
Новак назвал американский законопроект NOPEC страшилкой
Новак считает, что США так и не примут законопроект NOPEC и будут им только пугать
Нефтяная платформа "Приразломная". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Законопроект NOPEC является "страшилкой" США, еще много лет он будет просто всплывать, но принят не будет, уверен вице-премьер РФ Александр Новак.
"Законопроект NOPEC - это против картельных сговоров, который в Америке уже рассматривается лет 30, по-моему. Как вы знаете, картель ОПЕК был создан 60 лет назад. И вот уже лет 30 в конгрессе рассматривается этот проект закона периодически, по мере возникновения какой-то напряженной ситуации со стороны ОПЕК. Поэтому я думаю, что ничего с ним не будет, еще много лет пройдет - он будет также всплывать в СМИ или в пожеланиях отдельных конгрессменов или сенаторов его принять", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе.
Однако принятие такого закона, по его словам, это серьезный конфликт против производителей нефти. В основном это касается стран, входящих в ОПЕК, добавил Новак, потому что это организация со своим секретариатом в Вене, со своими правилами, обязательствами. "Нас этот закон никоим образом не касается, мы не входим в организацию. Это такая "страшилка", которая в Америке уже 30 лет лежит на столе, периодически поднимается, из ящика вынимается, кладется потом опять в ящик", - добавил вице-премьер.
Юридический комитет сената конгресса США в мае одобрил законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволяет американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК. Законопроект в случае принятия позволит властям США подавать в суд на нефтедобывающие страны ОПЕК на основании предполагаемых нарушений монопольного законодательства. Проект также признает незаконными любые совместные действия других стран, которые нацелены на ограничение нефтедобычи и установление цен на ресурс.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.