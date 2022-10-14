https://ria.ru/20221014/nefteprovody-1823976578.html

Магистральные нефтепроводы "Транснефти" не пострадали от землетрясения

Магистральные нефтепроводы "Транснефти" не пострадали от землетрясения - РИА Новости, 14.10.2022

Магистральные нефтепроводы "Транснефти" не пострадали от землетрясения

Магистральные нефтепроводы "Транснефти" в районе землетрясения в Иркутской области работают штатно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:38

2022-10-14T12:38

2022-10-14T12:38

происшествия

иркутская область

иркутск

байкал

транснефть

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

игорь демин

жкх

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Магистральные нефтепроводы "Транснефти" в районе землетрясения в Иркутской области работают штатно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.В Иркутской области в пятницу в 8.54 (3.54 мск) зафиксировано землетрясение с последующими афтершоками. Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, в 19 километрах восточнее поселка Большое Голоустное. Магнитуда составила 5,9 (по данным главка МЧС по Бурятии - 5,8). В Иркутске, по данным МЧС, землетрясение ощущалось силой 5 баллов."Произошло землетрясение с эпицентром в 90 км юго-восточнее города Иркутск на глубине 10 км магнитудой 5,0 и интенсивностью 5,0-6 баллов. По результатам обследования объекты "Транснефти", находящиеся в зоне радиусом 300 км от эпицентра, не пострадали. Магистральные нефтепроводы "Омск-Иркутск" и "Красноярск-Иркутск" на участке от Тулуна до Ангарска работают штатно", - прокомментировал представитель "Транснефти".По данным ГУМЧС региона, разрушений нет; системы жизнеобеспечения, социально значимые объекты, объекты ЖКХ, энергетики работают в штатном режиме."Транснефть" оказывает услуги транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы.

https://ria.ru/20221004/ubiystvo-1821425604.html

https://ria.ru/20221012/gazprom-1823462865.html

иркутская область

иркутск

байкал

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происшествия, иркутская область, иркутск, байкал, транснефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь демин, жкх