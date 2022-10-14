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США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 15.10.2022
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США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть
США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 15.10.2022
США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть
Соединенные Штаты и их союзники пока не определили, каков будет уровень потолка цен на российскую нефть, заявила на брифинге глава американского Минфина Джанет... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-14T22:12
2022-10-15T00:00
экономика
джанет йеллен
сша
россия
цены на нефть
в мире
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники пока не определили, каков будет уровень потолка цен на российскую нефть, заявила на брифинге глава американского Минфина Джанет Йеллен.Она отметила, что недавно Вашингтон вместе с партнерами финализировал введение этого лимита. По ее словам, никто из коалиции США и их союзников "не покупает и не планирует покупать российскую нефть", однако установление потолка цен поможет стабилизировать глобальные энергетические цены.В среду Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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экономика, джанет йеллен, сша, россия, цены на нефть, в мире, министерство финансов сша
Экономика, Джанет Йеллен, США, Россия, Цены на нефть, В мире, Министерство финансов США
22:12 14.10.2022 (обновлено: 00:00 15.10.2022)
 
США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть

Глава Минфина США Йеллен: решение по потолку цен на российскую нефть пока не принято

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники пока не определили, каков будет уровень потолка цен на российскую нефть, заявила на брифинге глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Она отметила, что недавно Вашингтон вместе с партнерами финализировал введение этого лимита. По ее словам, никто из коалиции США и их союзников "не покупает и не планирует покупать российскую нефть", однако установление потолка цен поможет стабилизировать глобальные энергетические цены.
В среду Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 16:58Специальная военная операция на Украине
В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов
 
ЭкономикаДжанет ЙелленСШАРоссияЦены на нефтьВ миреМинистерство финансов США
 
 
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