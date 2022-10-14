https://ria.ru/20221014/neft-1824209974.html

США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть

США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 15.10.2022

США пока не приняли решение по уровню потолка цен на российскую нефть

Соединенные Штаты и их союзники пока не определили, каков будет уровень потолка цен на российскую нефть, заявила на брифинге глава американского Минфина Джанет... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-14T22:12

2022-10-14T22:12

2022-10-15T00:00

экономика

джанет йеллен

сша

россия

цены на нефть

в мире

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники пока не определили, каков будет уровень потолка цен на российскую нефть, заявила на брифинге глава американского Минфина Джанет Йеллен.Она отметила, что недавно Вашингтон вместе с партнерами финализировал введение этого лимита. По ее словам, никто из коалиции США и их союзников "не покупает и не планирует покупать российскую нефть", однако установление потолка цен поможет стабилизировать глобальные энергетические цены.В среду Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221014/neft-1824118872.html

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