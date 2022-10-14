Рейтинг@Mail.ru
В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/neft-1824118872.html
В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов
В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов - РИА Новости, 14.10.2022
В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне 10-20 долларов за баррель. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:58
2022-10-14T16:58
специальная военная операция на украине
экономика
цены на нефть
олег устенко
россия
украина
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне 10-20 долларов за баррель.В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам."По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель", - отметил Устенко в интервью изданию Newsweek. По его словам, введение потолка цен тормозят обсуждения в ЕС и лоббирование со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра. Однако Устенко считает, что механизм все равно начнет работать.Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
https://ria.ru/20221007/neft-1822182790.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, олег устенко, россия, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Цены на нефть, Олег Устенко, Россия, Украина, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:58 14.10.2022
 
В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов

Советник Зеленского Устенко предложил потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне 10-20 долларов за баррель.
В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
"По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель", - отметил Устенко в интервью изданию Newsweek. По его словам, введение потолка цен тормозят обсуждения в ЕС и лоббирование со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра. Однако Устенко считает, что механизм все равно начнет работать.
Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:07
Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЦены на нефтьОлег УстенкоРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала