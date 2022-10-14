В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов
Советник Зеленского Устенко предложил потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне 10-20 долларов за баррель.
В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
"По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель", - отметил Устенко в интервью изданию Newsweek. По его словам, введение потолка цен тормозят обсуждения в ЕС и лоббирование со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра. Однако Устенко считает, что механизм все равно начнет работать.
Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
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