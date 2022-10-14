https://ria.ru/20221014/neft-1824118872.html

В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов

В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов - РИА Новости, 14.10.2022

В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне 10-20 долларов за баррель. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:58

2022-10-14T16:58

2022-10-14T16:58

специальная военная операция на украине

экономика

цены на нефть

олег устенко

россия

украина

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне 10-20 долларов за баррель.В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам."По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель", - отметил Устенко в интервью изданию Newsweek. По его словам, введение потолка цен тормозят обсуждения в ЕС и лоббирование со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра. Однако Устенко считает, что механизм все равно начнет работать.Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.

https://ria.ru/20221007/neft-1822182790.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, олег устенко, россия, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр