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Новый учебный корпус построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.10.2022
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Краснодарский край
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Новый учебный корпус построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта
Новый учебный корпус построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.10.2022
Новый учебный корпус построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта
Новый учебный корпус на 425 мест построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта "Образование", сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T22:37
2022-10-14T22:39
краснодарский край
общество
краснодарский край
горячий ключ
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КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Новый учебный корпус на 425 мест построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта "Образование", сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что речь идёт о блоке основного и среднего образования на территории школы №4."Сейчас здесь возводят подпорные стены, свайное поле, устанавливают пожарные резервуары, сети наружной канализации. Завершат строительство в 2023 году", - говорится в сообщении.По данным ведомства, корпус построят в рамках нацпроекта "Образование"."В здании расположат учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, пищеблок с обеденным залом на 225 мест, тренажерный зал, медицинский блок и кабинет психолога. Новый корпус соединят с существующим двухэтажным зданием переходной галереей на уровне второго этажа", - пояснили в ведомстве.Всего в 2023 году в Краснодарском крае планируют построить 19 школ.
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общество, краснодарский край, горячий ключ
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Горячий Ключ
22:37 14.10.2022 (обновлено: 22:39 14.10.2022)
 
Новый учебный корпус построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта

Новый учебный корпус на 425 мест построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГород Горячий Ключ в Краснодарском крае
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Горячий Ключ в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Новый учебный корпус на 425 мест построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта "Образование", сообщает администрация Краснодарского края.
Уточняется, что речь идёт о блоке основного и среднего образования на территории школы №4.
"Сейчас здесь возводят подпорные стены, свайное поле, устанавливают пожарные резервуары, сети наружной канализации. Завершат строительство в 2023 году", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, корпус построят в рамках нацпроекта "Образование".
"В здании расположат учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, пищеблок с обеденным залом на 225 мест, тренажерный зал, медицинский блок и кабинет психолога. Новый корпус соединят с существующим двухэтажным зданием переходной галереей на уровне второго этажа", - пояснили в ведомстве.
Всего в 2023 году в Краснодарском крае планируют построить 19 школ.

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