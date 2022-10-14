https://ria.ru/20221014/natsproekt-1824212377.html

Новый учебный корпус построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта

Новый учебный корпус построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.10.2022

Новый учебный корпус построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта

Новый учебный корпус на 425 мест построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта "Образование", сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T22:37

2022-10-14T22:37

2022-10-14T22:39

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Новый учебный корпус на 425 мест построят в Горячем Ключе в рамках нацпроекта "Образование", сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что речь идёт о блоке основного и среднего образования на территории школы №4."Сейчас здесь возводят подпорные стены, свайное поле, устанавливают пожарные резервуары, сети наружной канализации. Завершат строительство в 2023 году", - говорится в сообщении.По данным ведомства, корпус построят в рамках нацпроекта "Образование"."В здании расположат учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, пищеблок с обеденным залом на 225 мест, тренажерный зал, медицинский блок и кабинет психолога. Новый корпус соединят с существующим двухэтажным зданием переходной галереей на уровне второго этажа", - пояснили в ведомстве.Всего в 2023 году в Краснодарском крае планируют построить 19 школ.

https://ria.ru/20221011/kuban-1823251376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, горячий ключ