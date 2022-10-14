https://ria.ru/20221014/nato-1824088151.html
Путин предупредил о последствиях прямого столкновения с войсками НАТО
Путин предупредил о последствиях прямого столкновения с войсками НАТО - РИА Новости, 14.10.2022
Путин предупредил о последствиях прямого столкновения с войсками НАТО
Прямое столкновение войск НАТО с армией РФ - это очень опасный шаг, он приведет к глобальной катастрофе, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:01
2022-10-14T16:01
2022-10-14T17:42
специальная военная операция на украине
россия
нато
владимир путин
безопасность
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Прямое столкновение войск НАТО с армией РФ - это очень опасный шаг, он приведет к глобальной катастрофе, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан."В любом случае, введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией - это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", - сказал Путин, отвечая на вопрос, возможно ли, что НАТО введет войска на территорию Украины, если положение Киева станет катастрофическим.
https://ria.ru/20221014/ukraina-1824032092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о столкновении с войсками НАТО: "Это опасный шаг, который может привести к катастрофе"
Путин о столкновении с войсками НАТО: "Это очень опасный шаг, который может привести к катастрофе"
2022-10-14T16:01
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нато, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Владимир Путин, Безопасность
16:01 14.10.2022 (обновлено: 17:42 14.10.2022)
Путин предупредил о последствиях прямого столкновения с войсками НАТО
Путин: прямое столкновение войск НАТО с российской армией приведет к катастрофе