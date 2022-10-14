https://ria.ru/20221014/nato-1824003425.html
НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию
НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 15.10.2022
НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию
Плановые учения по ядерному сдерживанию НАТО с участием 14 стран и до 60 военных самолетов продлятся с 17 по 30 октября, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-14T13:27
2022-10-14T13:27
2022-10-15T01:03
специальная военная операция на украине
нато
европа
в мире
бельгия
северное море
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Плановые учения по ядерному сдерживанию НАТО с участием 14 стран и до 60 военных самолетов продлятся с 17 по 30 октября, говорится в распространенном заявлении альянса.Боевое оружие в плановых ядерных учениях НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) задействовано не будет, говорится в распространенном заявлении альянса."Боевое оружие не будет использоваться", - указывается в документе.Сообщается, что учения продлятся до 30 октября, участвовать будут 14 стран и до шестидесяти военных самолетов. В НАТО также уточнили, что учебные полеты в рамках учений будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.Также в НАТО отметили, что учения не связаны с "текущими мировыми событиями"."Учения, которые пройдут до 30 октября, являются плановыми, регулярными и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями", - указывается в документе.
https://ria.ru/20221013/nato-1823849944.html
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нато, европа, в мире, бельгия, северное море
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Европа, В мире, Бельгия, Северное море
13:27 14.10.2022 (обновлено: 01:03 15.10.2022)
НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию
Учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" пройдут в Европе с 17 по 30 октября