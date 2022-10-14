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НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/nato-1824003425.html
НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию
НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 15.10.2022
НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию
Плановые учения по ядерному сдерживанию НАТО с участием 14 стран и до 60 военных самолетов продлятся с 17 по 30 октября, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-14T13:27
2022-10-15T01:03
специальная военная операция на украине
нато
европа
в мире
бельгия
северное море
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Плановые учения по ядерному сдерживанию НАТО с участием 14 стран и до 60 военных самолетов продлятся с 17 по 30 октября, говорится в распространенном заявлении альянса.Боевое оружие в плановых ядерных учениях НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) задействовано не будет, говорится в распространенном заявлении альянса."Боевое оружие не будет использоваться", - указывается в документе.Сообщается, что учения продлятся до 30 октября, участвовать будут 14 стран и до шестидесяти военных самолетов. В НАТО также уточнили, что учебные полеты в рамках учений будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.Также в НАТО отметили, что учения не связаны с "текущими мировыми событиями"."Учения, которые пройдут до 30 октября, являются плановыми, регулярными и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями", - указывается в документе.
https://ria.ru/20221013/nato-1823849944.html
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нато, европа, в мире, бельгия, северное море
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Европа, В мире, Бельгия, Северное море
13:27 14.10.2022 (обновлено: 01:03 15.10.2022)
 
НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию

Учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" пройдут в Европе с 17 по 30 октября

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Плановые учения по ядерному сдерживанию НАТО с участием 14 стран и до 60 военных самолетов продлятся с 17 по 30 октября, говорится в распространенном заявлении альянса.
"Военно-воздушные силы НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию с участием десятков самолетов над северо-западом Европы, начиная с понедельника, 17 октября 2022 года", - указывается в документе.
Боевое оружие в плановых ядерных учениях НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) задействовано не будет, говорится в распространенном заявлении альянса.
"Боевое оружие не будет использоваться", - указывается в документе.
Сообщается, что учения продлятся до 30 октября, участвовать будут 14 стран и до шестидесяти военных самолетов. В НАТО также уточнили, что учебные полеты в рамках учений будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.
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Также в НАТО отметили, что учения не связаны с "текущими мировыми событиями".
"Учения, которые пройдут до 30 октября, являются плановыми, регулярными и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями", - указывается в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОЕвропаВ миреБельгияСеверное море
 
 
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