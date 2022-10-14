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В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище
В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище - РИА Новости, 14.10.2022
В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище
Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая ранила топором девушку в здании местного училища, сообщает СУСК России по Ростовской... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T01:49
2022-10-14T01:49
2022-10-14T02:03
происшествия
ростов-на-дону
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая ранила топором девушку в здании местного училища, сообщает СУСК России по Ростовской области.Инцидент произошел 12 октября в учебном кабинете одного из училищ Ростова-на-Дону. По версии следствия, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку. Сделала она это "на почве личных неприязненных отношений", отметили в СК.Потерпевшую госпитализировали. Злоумышленница была задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
01:49 14.10.2022 (обновлено: 02:03 14.10.2022)
В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище
СК: девятнадцати-летняя жительница Ростова-на-Дону ранила девушку в местном училище