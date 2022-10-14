https://ria.ru/20221014/napadenie-1823879523.html

В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище

В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище - РИА Новости, 14.10.2022

В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище

Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая ранила топором девушку в здании местного училища, сообщает СУСК России по Ростовской... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T01:49

2022-10-14T01:49

2022-10-14T02:03

происшествия

ростов-на-дону

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая ранила топором девушку в здании местного училища, сообщает СУСК России по Ростовской области.Инцидент произошел 12 октября в учебном кабинете одного из училищ Ростова-на-Дону. По версии следствия, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку. Сделала она это "на почве личных неприязненных отношений", отметили в СК.Потерпевшую госпитализировали. Злоумышленница была задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20221011/napadenie-1823112180.html

ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)