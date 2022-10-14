Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/napadenie-1823879523.html
В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище
В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище - РИА Новости, 14.10.2022
В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище
Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая ранила топором девушку в здании местного училища, сообщает СУСК России по Ростовской... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T01:49
2022-10-14T02:03
происшествия
ростов-на-дону
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823503190_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e504a6f94c41fed1037d5af095c0c91f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая ранила топором девушку в здании местного училища, сообщает СУСК России по Ростовской области.Инцидент произошел 12 октября в учебном кабинете одного из училищ Ростова-на-Дону. По версии следствия, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку. Сделала она это "на почве личных неприязненных отношений", отметили в СК.Потерпевшую госпитализировали. Злоумышленница была задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20221011/napadenie-1823112180.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823503190_0:365:960:1085_1920x0_80_0_0_6d6c34cfda513a687dad4ab3942ee336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
01:49 14.10.2022 (обновлено: 02:03 14.10.2022)
 
В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище

СК: девятнадцати-летняя жительница Ростова-на-Дону ранила девушку в местном училище

© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК РоссииСотрудник СК РФ
Сотрудник СК РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК России
Сотрудник СК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая ранила топором девушку в здании местного училища, сообщает СУСК России по Ростовской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Ростова-на-Дону. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 12 октября в учебном кабинете одного из училищ Ростова-на-Дону. По версии следствия, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку. Сделала она это "на почве личных неприязненных отношений", отметили в СК.
Потерпевшую госпитализировали. Злоумышленница была задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 14:10
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала