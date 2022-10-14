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В Белоруссии заявили о риске провокаций от западных наблюдателей на границе - РИА Новости, 14.10.2022
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В Белоруссии заявили о риске провокаций от западных наблюдателей на границе
В Белоруссии заявили о риске провокаций от западных наблюдателей на границе - РИА Новости, 14.10.2022
В Белоруссии заявили о риске провокаций от западных наблюдателей на границе
Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что возможное нахождение у украинско-белорусской границы вооруженных представителей Запада... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:04
2022-10-14T15:05
в мире
владимир зеленский
украина
белоруссия
минск
нато
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что возможное нахождение у украинско-белорусской границы вооруженных представителей Запада может быть использовано для провокаций и развязывания конфликта."Дополнительную напряженность создают и инициативы Украины с целью достижения стабильности на украинско-белорусской границе разместить мониторинговые миссии из стран НАТО с дальнейшим наращиванием сил и средств вблизи границы с Беларусью. А нахождение на украинско-белорусской границе вооруженных представителей западных стран может быть использовано для осуществления различного рода провокаций и даже развязывания конфликта", - приводит слова Лаппо агентство Белта в пятницу.Владимир Зеленский 11 октября призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.
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в мире, владимир зеленский, украина, белоруссия, минск, нато, g7
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Белоруссия, Минск, НАТО, G7
15:04 14.10.2022 (обновлено: 15:05 14.10.2022)
 
В Белоруссии заявили о риске провокаций от западных наблюдателей на границе

Госпогранкомитет Белоруссии: западных наблюдателей могут использовать для провокаций

© Фото : @Straz_Graniczna/TwitterПольский пограничник на границе с Белоруссией
Польский пограничник на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : @Straz_Graniczna/Twitter
Польский пограничник на границе с Белоруссией. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что возможное нахождение у украинско-белорусской границы вооруженных представителей Запада может быть использовано для провокаций и развязывания конфликта.
"Дополнительную напряженность создают и инициативы Украины с целью достижения стабильности на украинско-белорусской границе разместить мониторинговые миссии из стран НАТО с дальнейшим наращиванием сил и средств вблизи границы с Беларусью. А нахождение на украинско-белорусской границе вооруженных представителей западных стран может быть использовано для осуществления различного рода провокаций и даже развязывания конфликта", - приводит слова Лаппо агентство Белта в пятницу.
Владимир Зеленский 11 октября призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаБелоруссияМинскНАТОG7
 
 
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