https://ria.ru/20221014/nablyudateli-1824062111.html

В Белоруссии заявили о риске провокаций от западных наблюдателей на границе

В Белоруссии заявили о риске провокаций от западных наблюдателей на границе - РИА Новости, 14.10.2022

В Белоруссии заявили о риске провокаций от западных наблюдателей на границе

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что возможное нахождение у украинско-белорусской границы вооруженных представителей Запада... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:04

2022-10-14T15:04

2022-10-14T15:05

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что возможное нахождение у украинско-белорусской границы вооруженных представителей Запада может быть использовано для провокаций и развязывания конфликта."Дополнительную напряженность создают и инициативы Украины с целью достижения стабильности на украинско-белорусской границе разместить мониторинговые миссии из стран НАТО с дальнейшим наращиванием сил и средств вблизи границы с Беларусью. А нахождение на украинско-белорусской границе вооруженных представителей западных стран может быть использовано для осуществления различного рода провокаций и даже развязывания конфликта", - приводит слова Лаппо агентство Белта в пятницу.Владимир Зеленский 11 октября призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.

https://ria.ru/20221014/belorussiya-1824041608.html

украина

белоруссия

минск

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в мире, владимир зеленский, украина, белоруссия, минск, нато, g7