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В МВФ обвинили Россию в блокировке коммюнике валютно-финансового комитета - РИА Новости, 14.10.2022
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В МВФ обвинили Россию в блокировке коммюнике валютно-финансового комитета
В МВФ обвинили Россию в блокировке коммюнике валютно-финансового комитета - РИА Новости, 14.10.2022
В МВФ обвинили Россию в блокировке коммюнике валютно-финансового комитета
Позиция России на заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) не позволила участникам принять совместное коммюнике по итогам встречи. Об этом... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T23:33
2022-10-14T23:33
в мире
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мвф
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Позиция России на заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) не позволила участникам принять совместное коммюнике по итогам встречи. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов председатель МВФК, вице-президент и министр экономики Испании Надя Кальвиньо.Кальвиньо не уточнила, в чем заключалась позиции российских представителей комитета, однако сообщила: что встреча была "напряженной и непродуктивной".
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в мире, россия, мвф, экономика
В мире, Россия, МВФ, Экономика
23:33 14.10.2022
 
В МВФ обвинили Россию в блокировке коммюнике валютно-финансового комитета

МВФ обвинил Россию в блокировке коммюнике по итогам встречи валютно-финансового комитета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Позиция России на заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) не позволила участникам принять совместное коммюнике по итогам встречи. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов председатель МВФК, вице-президент и министр экономики Испании Надя Кальвиньо.
"К сожалению, из-за блокировки Россией любой возможности достичь консенсуса, мы не смогли достичь консенсуса и выпустить коммюнике. Поэтому я вынуждена была выпустить заявление от имени председателя", - сообщила она.
Кальвиньо не уточнила, в чем заключалась позиции российских представителей комитета, однако сообщила: что встреча была "напряженной и непродуктивной".
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