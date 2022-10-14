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В МВФ обвинили Россию в блокировке коммюнике валютно-финансового комитета
В МВФ обвинили Россию в блокировке коммюнике валютно-финансового комитета - РИА Новости, 14.10.2022
В МВФ обвинили Россию в блокировке коммюнике валютно-финансового комитета
Позиция России на заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) не позволила участникам принять совместное коммюнике по итогам встречи. Об этом... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T23:33
2022-10-14T23:33
2022-10-14T23:33
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Позиция России на заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) не позволила участникам принять совместное коммюнике по итогам встречи. Об этом сообщила в пятницу на брифинге для журналистов председатель МВФК, вице-президент и министр экономики Испании Надя Кальвиньо.Кальвиньо не уточнила, в чем заключалась позиции российских представителей комитета, однако сообщила: что встреча была "напряженной и непродуктивной".
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в мире, россия, мвф, экономика
В мире, Россия, МВФ, Экономика
В МВФ обвинили Россию в блокировке коммюнике валютно-финансового комитета
МВФ обвинил Россию в блокировке коммюнике по итогам встречи валютно-финансового комитета