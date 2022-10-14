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Маск объяснил, почему перестанет оплачивать Украине интернет Starlink - РИА Новости, 14.10.2022
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Маск объяснил, почему перестанет оплачивать Украине интернет Starlink
Маск объяснил, почему перестанет оплачивать Украине интернет Starlink - РИА Новости, 14.10.2022
Маск объяснил, почему перестанет оплачивать Украине интернет Starlink
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя ситуацию со спутниковой сетью Starlink на Украине, заявил, что всего лишь следует совету обматерившего его... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:09
2022-10-14T13:28
в мире
илон маск
андрей мельник
украина
spacex
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя ситуацию со спутниковой сетью Starlink на Украине, заявил, что всего лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.На прошлой неделе Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. После этого Мельник нецензурно посоветовал Маску убираться к черту.Журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter, что решение Маска больше не оплачивать обслуживание его системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как Мельник нецензурно высказался в адрес Маска."Мы всего лишь следуем его совету", — ответил Маск в Twitter на пост журналиста.После Илон Маск подтвердил сообщения о том, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине."SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", — написал предприниматель в Twitter.Миллиардер добавил, что обслуживание работы Starlink на Украине обходилось компании примерно в 20 миллионов долларов в месяц.Ранее американские СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов. На сегодняшний день Украине было передано в совокупности порядка 20 тысяч спутников Starlink. Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
https://ria.ru/20221014/melnik-1823932808.html
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в мире, илон маск, андрей мельник, украина, spacex, сша
В мире, Илон Маск, Андрей Мельник, Украина, SpaceX, США
11:09 14.10.2022 (обновлено: 13:28 14.10.2022)
 
Маск объяснил, почему перестанет оплачивать Украине интернет Starlink

Илон Маск перестанет оплачивать Украине интернет Starlink из-за слов экс-посла Мельника

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя ситуацию со спутниковой сетью Starlink на Украине, заявил, что всего лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
На прошлой неделе Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. После этого Мельник нецензурно посоветовал Маску убираться к черту.
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Журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter, что решение Маска больше не оплачивать обслуживание его системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как Мельник нецензурно высказался в адрес Маска.
"Мы всего лишь следуем его совету", — ответил Маск в Twitter на пост журналиста.
После Илон Маск подтвердил сообщения о том, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.
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"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", — написал предприниматель в Twitter.
Миллиардер добавил, что обслуживание работы Starlink на Украине обходилось компании примерно в 20 миллионов долларов в месяц.
Ранее американские СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов. На сегодняшний день Украине было передано в совокупности порядка 20 тысяч спутников Starlink. Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов.
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.
Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
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