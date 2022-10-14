https://ria.ru/20221014/mozaika-1823995459.html

В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением амазонок

В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением амазонок - РИА Новости, 14.10.2022

В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением амазонок

В сирийском городе Эр-Растан в провинции Хомс нашли большую неповрежденную древнеримскую мозаику, сообщает Associated Press. Ее назвали самым важным... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:55

2022-10-14T17:55

2022-10-14T18:06

культура

новости культуры

археология

сирия

хомс (мухафаза)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823987025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ef4f89a0717439419eb901a1c571d37.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В сирийском городе Эр-Растан в провинции Хомс нашли большую неповрежденную древнеримскую мозаику, сообщает Associated Press. Ее назвали самым важным археологическим открытием с начала военного конфликта в стране 11 лет назад.Площадь произведения — 120 квадратных метров. Среди представленных сцен — редкое изображение амазонок из римской мифологии и Троянской войны. Еще на мозаике есть образ Нептуна, древнеримского бога моря, и его 40 любовниц. Рисунок был обнаружен в одной из древних построек. Раскопки еще идут, и ученые пока не могут определить тип этого здания. Пока неясно, была ли там общественная баня или что-то еще.

https://ria.ru/20221006/sarkofag-1822054257.html

сирия

хомс (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, сирия, хомс (мухафаза)