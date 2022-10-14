Рейтинг@Mail.ru
В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением амазонок - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221014/mozaika-1823995459.html
В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением амазонок
В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением амазонок - РИА Новости, 14.10.2022
В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением амазонок
В сирийском городе Эр-Растан в провинции Хомс нашли большую неповрежденную древнеримскую мозаику, сообщает Associated Press. Ее назвали самым важным... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:55
2022-10-14T18:06
культура
новости культуры
археология
сирия
хомс (мухафаза)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823987025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ef4f89a0717439419eb901a1c571d37.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В сирийском городе Эр-Растан в провинции Хомс нашли большую неповрежденную древнеримскую мозаику, сообщает Associated Press. Ее назвали самым важным археологическим открытием с начала военного конфликта в стране 11 лет назад.Площадь произведения — 120 квадратных метров. Среди представленных сцен — редкое изображение амазонок из римской мифологии и Троянской войны. Еще на мозаике есть образ Нептуна, древнеримского бога моря, и его 40 любовниц. Рисунок был обнаружен в одной из древних построек. Раскопки еще идут, и ученые пока не могут определить тип этого здания. Пока неясно, была ли там общественная баня или что-то еще.
https://ria.ru/20221006/sarkofag-1822054257.html
сирия
хомс (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823987025_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d56e05fed2aa6019a923792dc4c6974a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, археология, сирия, хомс (мухафаза)
Культура, Новости культуры, Археология, Сирия, Хомс (мухафаза)
17:55 14.10.2022 (обновлено: 18:06 14.10.2022)
 
В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением амазонок

В Хомсе сделали важнейшее открытие с начала войны: найдена огромная древнеримская мозаика

© AP Photo / Omar SanadikiМозаика времен римской эпохи в городе Эр-Растан, Сирия
Мозаика времен римской эпохи в городе Эр-Растан, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Omar Sanadiki
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В сирийском городе Эр-Растан в провинции Хомс нашли большую неповрежденную древнеримскую мозаику, сообщает Associated Press. Ее назвали самым важным археологическим открытием с начала военного конфликта в стране 11 лет назад.
Площадь произведения — 120 квадратных метров.
© AP Photo / Omar SanadikiМозаика времен римской эпохи в городе Эр-Растан, Сирия
Мозаика времен римской эпохи в городе Растан, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Omar Sanadiki
Мозаика времен римской эпохи в городе Эр-Растан, Сирия
Среди представленных сцен — редкое изображение амазонок из римской мифологии и Троянской войны. Еще на мозаике есть образ Нептуна, древнеримского бога моря, и его 40 любовниц.
Рисунок был обнаружен в одной из древних построек. Раскопки еще идут, и ученые пока не могут определить тип этого здания. Пока неясно, была ли там общественная баня или что-то еще.
Саркофаг из розового гранита, обнаруженный недалеко от Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 18:44Культура
В Египте обнаружили саркофаг казначея фараона Рамзеса II
 
КультураНовости культурыАрхеологияСирияХомс (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала