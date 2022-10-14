17:55 14.10.2022 (обновлено: 18:06 14.10.2022)
В Сирии нашли древнеримскую мозаику с изображением амазонок
В Хомсе сделали важнейшее открытие с начала войны: найдена огромная древнеримская мозаика
© AP Photo / Omar SanadikiМозаика времен римской эпохи в городе Эр-Растан, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В сирийском городе Эр-Растан в провинции Хомс нашли большую неповрежденную древнеримскую мозаику, сообщает Associated Press. Ее назвали самым важным археологическим открытием с начала военного конфликта в стране 11 лет назад.
Площадь произведения — 120 квадратных метров.
© AP Photo / Omar SanadikiМозаика времен римской эпохи в городе Эр-Растан, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Мозаика времен римской эпохи в городе Эр-Растан, Сирия
Среди представленных сцен — редкое изображение амазонок из римской мифологии и Троянской войны. Еще на мозаике есть образ Нептуна, древнеримского бога моря, и его 40 любовниц.
Рисунок был обнаружен в одной из древних построек. Раскопки еще идут, и ученые пока не могут определить тип этого здания. Пока неясно, была ли там общественная баня или что-то еще.
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