https://ria.ru/20221014/most-1824083388.html
Взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем, сообщил Путин
Взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем, сообщил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем, сообщил Путин
Федеральная служба безопасности констатировала, что взрывчатка для Крымского моста была доставлена морем, но пока непонятно как именно и был ли использован для... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:47
2022-10-14T15:47
2022-10-14T16:40
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
чп на крымском мосту
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности констатировала, что взрывчатка для Крымского моста была доставлена морем, но пока непонятно как именно и был ли использован для этого зерновоз, заявил президент России Владимир Путин."Федеральная служба безопасности констатировала, что скорее всего этот, так называемый груз, точнее сказать взрывчатка, взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено с помощью зерновозов это сделано или нет. Это вопрос. Ответа на него пока нет", - сказал Путин журналистам.В понедельник на совещании с членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы. Взрыв на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Он также привел в качестве примера украинские ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Спецслужбы Украины осуществили уже три террористических акта и в отношении Курской АЭС, отмечал Путин. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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Путин: скорее всего взрывчатку на Крымский мост отправили морем из Одессы
ПУТИН: ФСБ КОНСТАТИРОВАЛА, ЧТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВЗРЫВЧАТКА ДЛЯ ЧП НА КРЫМСКОМ МОСТУ БЫЛА ОТПРАВЛЕНА МОРЕМ, НО ПОКА НЕИЗВЕСТНО, ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ЛИ ЗЕРНОВОЗ
2022-10-14T15:47
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, чп на крымском мосту, россия, происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, ЧП на Крымском мосту, Россия, Происшествия
15:47 14.10.2022 (обновлено: 16:40 14.10.2022)
Взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем, сообщил Путин
Путин: ФСБ считает, что взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем