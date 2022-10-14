13:20 14.10.2022 (обновлено: 13:21 14.10.2022)
Newsweek признал, что за взрывом на Крымском мосту стоит Киев
Newsweek сообщил, что Крымский мост 8 октября пострадал в результате украинской атаки
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Американское издание Newsweek признало, что за терактом на Крымском мосту стоит Украина, хотя Киев не подтверждал свою причастность, несмотря на признания главы МИД Дмитрия Кулебы.
Западные СМИ писали, что украинские официальные лица "ликовали" после информации о взрыве на мосту, однако не подтверждали причастность Киева и выражали недоверие версии Москвы о случившемся. Позднее американская газета New York Post даже проиллюстрировала статью об ударе ВС РФ по украинским объектам фотографией взрыва Крымского моста. При этом в четверг пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео беседы от имени американского чиновника с главой МИД Украины Кулебой, где тот признается, что "если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то… я вам скажу, что да, это мы".
"На прошлой неделе в результате украинской атаки был поврежден важный мост через Керченский пролив", - такими словами начинается статья Newsweek. Эксперты, опрошенные Newsweek, приходят к выводу, что эта атака не повлияла на боевую обстановку и логистику.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля: погибли четыре человека, два автомобильных пролета обрушились. ФСБ РФ сообщила, что организатором теракта было главное управление разведки минобороны Украины.