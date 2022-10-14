https://ria.ru/20221014/molodezh-1824159455.html

Николай Долуда встретился с лидерами казачьей молодежи России

Николай Долуда встретился с лидерами казачьей молодежи России - РИА Новости, 14.10.2022

Николай Долуда встретился с лидерами казачьей молодежи России

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда выступил в рамках слета казачьей молодежи в Калининграде. Он рассказал о задачах российского казачества... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:18

2022-10-14T18:18

2022-10-14T18:18

российское казачество

николай долуда

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824147363_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_f795c93a97422df2ee30e68b8cdebdf6.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда выступил в рамках слета казачьей молодежи в Калининграде. Он рассказал о задачах российского казачества в новых геополитических реалиях.На форуме атаман Всероссийского казачьего общества также сообщил об участии в СВО девяти казачьих добровольческих отрядов. Эти отряды сформированы Всевеликим войском Донским, Кубанским, Терским, Оренбургским, Волжским, Черноморским войсковыми казачьими обществами, Приморским окружным казачьим обществом.Долуда обратил внимание на то, что отряды в основном состоят из казаков в возрасте от 40 до 60 и 65 лет.В качестве первостепенных задач для молодых казаков атаман обозначил подготовку к участию в СВО и обучение в казачьих вузах ассоциации."Активнее подключайтесь к решению тех серьезных проблем, которые стоят сегодня перед войсковыми казачьими обществами в ваших регионах! Опытные казаки и казачья молодежь в рамках войскового казачьего общества должны стать единым организмом!" – обратился Николай Долуда к молодежным лидерам.

https://ria.ru/20221011/doluda-1823153932.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай долуда, россия