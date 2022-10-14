https://ria.ru/20221014/molodezh-1824159455.html
Николай Долуда встретился с лидерами казачьей молодежи России
Николай Долуда встретился с лидерами казачьей молодежи России - РИА Новости, 14.10.2022
Николай Долуда встретился с лидерами казачьей молодежи России
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда выступил в рамках слета казачьей молодежи в Калининграде. Он рассказал о задачах российского казачества... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:18
2022-10-14T18:18
2022-10-14T18:18
российское казачество
николай долуда
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда выступил в рамках слета казачьей молодежи в Калининграде. Он рассказал о задачах российского казачества в новых геополитических реалиях.На форуме атаман Всероссийского казачьего общества также сообщил об участии в СВО девяти казачьих добровольческих отрядов. Эти отряды сформированы Всевеликим войском Донским, Кубанским, Терским, Оренбургским, Волжским, Черноморским войсковыми казачьими обществами, Приморским окружным казачьим обществом.Долуда обратил внимание на то, что отряды в основном состоят из казаков в возрасте от 40 до 60 и 65 лет.В качестве первостепенных задач для молодых казаков атаман обозначил подготовку к участию в СВО и обучение в казачьих вузах ассоциации."Активнее подключайтесь к решению тех серьезных проблем, которые стоят сегодня перед войсковыми казачьими обществами в ваших регионах! Опытные казаки и казачья молодежь в рамках войскового казачьего общества должны стать единым организмом!" – обратился Николай Долуда к молодежным лидерам.
https://ria.ru/20221011/doluda-1823153932.html
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николай долуда, россия
Российское казачество, Николай Долуда, Россия
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда выступил в рамках слета казачьей молодежи в Калининграде. Он рассказал о задачах российского казачества в новых геополитических реалиях.
На форуме атаман Всероссийского казачьего общества также сообщил об участии в СВО девяти казачьих добровольческих отрядов. Эти отряды сформированы Всевеликим войском Донским, Кубанским, Терским, Оренбургским, Волжским, Черноморским войсковыми казачьими обществами, Приморским окружным казачьим обществом.
Долуда обратил внимание на то, что отряды в основном состоят из казаков в возрасте от 40 до 60 и 65 лет.
В качестве первостепенных задач для молодых казаков атаман обозначил подготовку к участию в СВО и обучение в казачьих вузах ассоциации.
"Активнее подключайтесь к решению тех серьезных проблем, которые стоят сегодня перед войсковыми казачьими обществами в ваших регионах! Опытные казаки и казачья молодежь в рамках войскового казачьего общества должны стать единым организмом!" – обратился Николай Долуда к молодежным лидерам.