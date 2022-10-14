https://ria.ru/20221014/moldaviya-1824061356.html
В Кишиневе произошли стычки протестующих с полицией
В Кишиневе произошли стычки протестующих с полицией - РИА Новости, 14.10.2022
В Кишиневе произошли стычки протестующих с полицией
Протестующие в Кишиневе сторонники партии "Шор" устроили потасовку с сотрудниками полиции, когда попытались заблокировать главную улицу молдавской столицы,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:02
2022-10-14T15:02
2022-10-14T18:01
в мире
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Протестующие в Кишиневе сторонники партии "Шор" устроили потасовку с сотрудниками полиции, когда попытались заблокировать главную улицу молдавской столицы, силовики подавили беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.Комиссия по чрезвычайным ситуациям накануне утвердила новые правила проведения протестов на время режима ЧП, запретив блокировать дороги во время акций и позволив полиции при серьезных нарушениях общественного порядка потребовать от организаторов прекратить манифестацию.В пятницу жители протестного палаточного городка, расположенного возле парламента республики, попытались установить несколько новых палаток на проезжей части, заблокировав движение транспорта по центральной улице Кишинева. Полиция немедленно отреагировала, демонтировав конструкции. Завязалась потасовка, протестующих грубо оттеснили к тротуару. По словам участников акции протеста, несколько человек могли задержать, однако в полиции эту информацию пока не подтвердили. Стычка продлилась около пяти минут, после чего собравшиеся мирно продолжили запланированный митинг.Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823720656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержания протестующих на акции в Кишиневе
В Кишиневе стычки между полицией и протестующими сторонниками партии "Шор", которые решили установить палатки на проезжей части, возмущаясь новыми правилами проведения манифестаций
2022-10-14T15:02
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, майя санду, россия
В мире, Кишинев, Майя Санду, Россия
15:02 14.10.2022 (обновлено: 18:01 14.10.2022)
В Кишиневе произошли стычки протестующих с полицией
В Кишиневе протестующие попытались заблокировать улицу, произошла стычка с полицией
КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Протестующие в Кишиневе сторонники партии "Шор" устроили потасовку с сотрудниками полиции, когда попытались заблокировать главную улицу молдавской столицы, силовики подавили беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям накануне утвердила новые правила проведения протестов на время режима ЧП, запретив блокировать дороги во время акций и позволив полиции при серьезных нарушениях общественного порядка потребовать от организаторов прекратить манифестацию.
В пятницу жители протестного палаточного городка, расположенного возле парламента республики, попытались установить несколько новых палаток на проезжей части, заблокировав движение транспорта по центральной улице Кишинева. Полиция немедленно отреагировала, демонтировав конструкции. Завязалась потасовка, протестующих грубо оттеснили к тротуару. По словам участников акции протеста, несколько человек могли задержать, однако в полиции эту информацию пока не подтвердили. Стычка продлилась около пяти минут, после чего собравшиеся мирно продолжили запланированный митинг.
Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду
, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.