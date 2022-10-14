https://ria.ru/20221014/moldaviya-1824061356.html

В Кишиневе произошли стычки протестующих с полицией

В Кишиневе произошли стычки протестующих с полицией - РИА Новости, 14.10.2022

В Кишиневе произошли стычки протестующих с полицией

Протестующие в Кишиневе сторонники партии "Шор" устроили потасовку с сотрудниками полиции, когда попытались заблокировать главную улицу молдавской столицы,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:02

2022-10-14T15:02

2022-10-14T18:01

в мире

кишинев

майя санду

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824152347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ce389293d5dd534de95a35485b7f2c4.png

КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Протестующие в Кишиневе сторонники партии "Шор" устроили потасовку с сотрудниками полиции, когда попытались заблокировать главную улицу молдавской столицы, силовики подавили беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.Комиссия по чрезвычайным ситуациям накануне утвердила новые правила проведения протестов на время режима ЧП, запретив блокировать дороги во время акций и позволив полиции при серьезных нарушениях общественного порядка потребовать от организаторов прекратить манифестацию.В пятницу жители протестного палаточного городка, расположенного возле парламента республики, попытались установить несколько новых палаток на проезжей части, заблокировав движение транспорта по центральной улице Кишинева. Полиция немедленно отреагировала, демонтировав конструкции. Завязалась потасовка, протестующих грубо оттеснили к тротуару. По словам участников акции протеста, несколько человек могли задержать, однако в полиции эту информацию пока не подтвердили. Стычка продлилась около пяти минут, после чего собравшиеся мирно продолжили запланированный митинг.Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97 процента в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823720656.html

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания протестующих на акции в Кишиневе В Кишиневе стычки между полицией и протестующими сторонниками партии "Шор", которые решили установить палатки на проезжей части, возмущаясь новыми правилами проведения манифестаций 2022-10-14T15:02 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, майя санду, россия