https://ria.ru/20221014/mobilizovannye-1824043513.html

Омская область приняла дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Омская область приняла дополнительные меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 14.10.2022

Омская область приняла дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных омичей, сообщает в пятницу областное... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:29

2022-10-14T14:29

2022-10-14T14:29

омская область

омская область

общество

александр бурков

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029134_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_91cd3aa578f34a704627941634d08cb1.jpg

ОМСК, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных омичей, сообщает в пятницу областное правительство."Наши земляки, призванные для участия в специальной военной операции, отправляются в зону боевых действий. Мы верим, что они с честью выполнят свой долг, отстоят интересы страны и вернутся с победой. Чтобы наши защитники успешно справились с боевыми задачами, им важно знать, что об их семьях позаботятся. Сегодня подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных граждан", - сказал глава региона.Согласно указу, со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих члены его семьи могут рассчитывать на бесплатное посещение детских садов, горячее питание в школах с 1 по 11 классы, бесплатное посещение спортивных секций в государственных организациях, содействие в поиске работы, внеочередное обслуживание на дому родственников-инвалидов.Кроме того, власти компенсируют семьям мобилизованных военнослужащих расходы на догазификацию домовладений в размере 130 тысяч рублей, направят студентов колледжей и техникумов, подведомственных министерству образования региона, на оплачиваемую практику в первоочередном порядке. Родителям мобилизованных будет оказано содействие в прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров."За семьями мобилизованных граждан сохраняются установленные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для педагогических работников, работников сферы культуры и социального обслуживания, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения, проживающих и работающих в сельской местности", - отметили в областном правительстве.Для оформления мер поддержки родственники мобилизованных могут обратиться в центры социальной поддержки семей мобилизованных, которые открылись на базе районных и окружных администраций.Ранее сообщалось, что по решению губернатора Омской области резервисты, призванные в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, получат единовременную денежную выплату в сумме 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823351948.html

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822172987.html

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822930628.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

омская область, общество, александр бурков, россия, частичная мобилизация в россии