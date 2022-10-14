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Омская область приняла дополнительные меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 14.10.2022
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Омская область
https://ria.ru/20221014/mobilizovannye-1824043513.html
Омская область приняла дополнительные меры поддержки семей мобилизованных
Омская область приняла дополнительные меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 14.10.2022
Омская область приняла дополнительные меры поддержки семей мобилизованных
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных омичей, сообщает в пятницу областное... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:29
2022-10-14T14:29
омская область
омская область
общество
александр бурков
россия
частичная мобилизация в россии
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ОМСК, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных омичей, сообщает в пятницу областное правительство."Наши земляки, призванные для участия в специальной военной операции, отправляются в зону боевых действий. Мы верим, что они с честью выполнят свой долг, отстоят интересы страны и вернутся с победой. Чтобы наши защитники успешно справились с боевыми задачами, им важно знать, что об их семьях позаботятся. Сегодня подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных граждан", - сказал глава региона.Согласно указу, со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих члены его семьи могут рассчитывать на бесплатное посещение детских садов, горячее питание в школах с 1 по 11 классы, бесплатное посещение спортивных секций в государственных организациях, содействие в поиске работы, внеочередное обслуживание на дому родственников-инвалидов.Кроме того, власти компенсируют семьям мобилизованных военнослужащих расходы на догазификацию домовладений в размере 130 тысяч рублей, направят студентов колледжей и техникумов, подведомственных министерству образования региона, на оплачиваемую практику в первоочередном порядке. Родителям мобилизованных будет оказано содействие в прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров."За семьями мобилизованных граждан сохраняются установленные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для педагогических работников, работников сферы культуры и социального обслуживания, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения, проживающих и работающих в сельской местности", - отметили в областном правительстве.Для оформления мер поддержки родственники мобилизованных могут обратиться в центры социальной поддержки семей мобилизованных, которые открылись на базе районных и окружных администраций.Ранее сообщалось, что по решению губернатора Омской области резервисты, призванные в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, получат единовременную денежную выплату в сумме 100 тысяч рублей.
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омская область, общество, александр бурков, россия, частичная мобилизация в россии
Омская область , Омская область, Общество, Александр Бурков, Россия, Частичная мобилизация в России
14:29 14.10.2022
 
Омская область приняла дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Глава Омской области Бурков подписал указ о допмерах соцподдержки семей мобилизованных

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных омичей, сообщает в пятницу областное правительство.
"Наши земляки, призванные для участия в специальной военной операции, отправляются в зону боевых действий. Мы верим, что они с честью выполнят свой долг, отстоят интересы страны и вернутся с победой. Чтобы наши защитники успешно справились с боевыми задачами, им важно знать, что об их семьях позаботятся. Сегодня подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных граждан", - сказал глава региона.
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Согласно указу, со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих члены его семьи могут рассчитывать на бесплатное посещение детских садов, горячее питание в школах с 1 по 11 классы, бесплатное посещение спортивных секций в государственных организациях, содействие в поиске работы, внеочередное обслуживание на дому родственников-инвалидов.
Кроме того, власти компенсируют семьям мобилизованных военнослужащих расходы на догазификацию домовладений в размере 130 тысяч рублей, направят студентов колледжей и техникумов, подведомственных министерству образования региона, на оплачиваемую практику в первоочередном порядке. Родителям мобилизованных будет оказано содействие в прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
"За семьями мобилизованных граждан сохраняются установленные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для педагогических работников, работников сферы культуры и социального обслуживания, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения, проживающих и работающих в сельской местности", - отметили в областном правительстве.
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7 октября, 11:40Омская область
Мобилизованным в Омской области выплатят по сто тысяч рублей
Для оформления мер поддержки родственники мобилизованных могут обратиться в центры социальной поддержки семей мобилизованных, которые открылись на базе районных и окружных администраций.
Ранее сообщалось, что по решению губернатора Омской области резервисты, призванные в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации, получат единовременную денежную выплату в сумме 100 тысяч рублей.
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Омская областьОмская областьОбществоАлександр БурковРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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