https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824101596.html
В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой
В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой - РИА Новости, 14.10.2022
В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой
Более 30 мобилизованных жителей Нижегородской области вернули домой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:27
2022-10-14T16:27
2022-10-14T16:27
специальная военная операция на украине
нижегородская область
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт- РИА Новости. Более 30 мобилизованных жителей Нижегородской области вернули домой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона."По состоянию на 14 октября, возвращено более 30 человек", - заявили в пресс-службе, добавив, что скоро вернут еще несколько граждан.Как пояснили в пресс-службе, усилия властей направлены, прежде всего, на то, чтобы процесс мобилизации проходил в соответствии с действующим законодательством."Для этого привлекаются представители администраций и органов соцзащиты, которые проводят консультации для призывников и членов их семей, проверяют списки для исключения ошибок, ведут контроль за порядком вручения повесток", - отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_723b30afd5c13e6a62c178d2de556b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Частичная мобилизация в России
В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой
В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт- РИА Новости. Более 30 мобилизованных жителей Нижегородской области вернули домой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"По состоянию на 14 октября, возвращено более 30 человек", - заявили в пресс-службе, добавив, что скоро вернут еще несколько граждан.
Как пояснили в пресс-службе, усилия властей направлены, прежде всего, на то, чтобы процесс мобилизации проходил в соответствии с действующим законодательством.
"Для этого привлекаются представители администраций и органов соцзащиты, которые проводят консультации для призывников и членов их семей, проверяют списки для исключения ошибок, ведут контроль за порядком вручения повесток", - отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.