https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824101596.html

В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой

В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой - РИА Новости, 14.10.2022

В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой

Более 30 мобилизованных жителей Нижегородской области вернули домой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:27

2022-10-14T16:27

2022-10-14T16:27

специальная военная операция на украине

нижегородская область

частичная мобилизация в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт- РИА Новости. Более 30 мобилизованных жителей Нижегородской области вернули домой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона."По состоянию на 14 октября, возвращено более 30 человек", - заявили в пресс-службе, добавив, что скоро вернут еще несколько граждан.Как пояснили в пресс-службе, усилия властей направлены, прежде всего, на то, чтобы процесс мобилизации проходил в соответствии с действующим законодательством."Для этого привлекаются представители администраций и органов соцзащиты, которые проводят консультации для призывников и членов их семей, проверяют списки для исключения ошибок, ведут контроль за порядком вручения повесток", - отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, частичная мобилизация в россии