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В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой
В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой - РИА Новости, 14.10.2022
В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой
Более 30 мобилизованных жителей Нижегородской области вернули домой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:27
2022-10-14T16:27
специальная военная операция на украине
нижегородская область
частичная мобилизация в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт- РИА Новости. Более 30 мобилизованных жителей Нижегородской области вернули домой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона."По состоянию на 14 октября, возвращено более 30 человек", - заявили в пресс-службе, добавив, что скоро вернут еще несколько граждан.Как пояснили в пресс-службе, усилия властей направлены, прежде всего, на то, чтобы процесс мобилизации проходил в соответствии с действующим законодательством."Для этого привлекаются представители администраций и органов соцзащиты, которые проводят консультации для призывников и членов их семей, проверяют списки для исключения ошибок, ведут контроль за порядком вручения повесток", - отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
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нижегородская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Частичная мобилизация в России
16:27 14.10.2022
 
В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных вернулись домой

В Нижегородской области более 30 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт- РИА Новости. Более 30 мобилизованных жителей Нижегородской области вернули домой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"По состоянию на 14 октября, возвращено более 30 человек", - заявили в пресс-службе, добавив, что скоро вернут еще несколько граждан.
Как пояснили в пресс-службе, усилия властей направлены, прежде всего, на то, чтобы процесс мобилизации проходил в соответствии с действующим законодательством.
"Для этого привлекаются представители администраций и органов соцзащиты, которые проводят консультации для призывников и членов их семей, проверяют списки для исключения ошибок, ведут контроль за порядком вручения повесток", - отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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