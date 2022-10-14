https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824090317.html

Путин рассказал о плане Минобороны по частичной мобилизации

Путин рассказал о плане Минобороны по частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022

Путин рассказал о плане Минобороны по частичной мобилизации

Минобороны изначально предлагало мобилизовать меньшее число человек, чем 300 тысяч, которые обозначены в указе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:04

2022-10-14T16:04

2022-10-14T16:08

владимир путин

россия

казахстан

частичная мобилизация в россии

безопасность

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Минобороны изначально предлагало мобилизовать меньшее число человек, чем 300 тысяч, которые обозначены в указе, заявил президент РФ Владимир Путин."Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос, актуальна ли еще озвученная министерством цифра в 300 тысяч человек."Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тысяч человек в рамках указа о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20221013/gosduma-1823567893.html

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824084115.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, казахстан, частичная мобилизация в россии, безопасность