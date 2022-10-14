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Путин рассказал о плане Минобороны по частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин рассказал о плане Минобороны по частичной мобилизации
Путин рассказал о плане Минобороны по частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Путин рассказал о плане Минобороны по частичной мобилизации
Минобороны изначально предлагало мобилизовать меньшее число человек, чем 300 тысяч, которые обозначены в указе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:04
2022-10-14T16:08
владимир путин
россия
казахстан
частичная мобилизация в россии
безопасность
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Минобороны изначально предлагало мобилизовать меньшее число человек, чем 300 тысяч, которые обозначены в указе, заявил президент РФ Владимир Путин."Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос, актуальна ли еще озвученная министерством цифра в 300 тысяч человек."Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тысяч человек в рамках указа о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20221013/gosduma-1823567893.html
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владимир путин, россия, казахстан, частичная мобилизация в россии, безопасность
Владимир Путин, Россия, Казахстан, Частичная мобилизация в России, Безопасность
16:04 14.10.2022 (обновлено: 16:08 14.10.2022)
 
Путин рассказал о плане Минобороны по частичной мобилизации

Президент Путин: Минобороны предлагало мобилизовать меньше, чем 300 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Минобороны изначально предлагало мобилизовать меньшее число человек, чем 300 тысяч, которые обозначены в указе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос, актуальна ли еще озвученная министерством цифра в 300 тысяч человек.
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 05:42
Вопросы жителей Приамурья по частичной мобилизации направят в Госдуму
"Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тысяч человек в рамках указа о частичной мобилизации.
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