https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824089237.html

Совбез проверит, как осуществляется подготовка к мобилизации, заявил Путин

Совбез проверит, как осуществляется подготовка к мобилизации, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022

Совбез проверит, как осуществляется подготовка к мобилизации, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение Совету безопасности проверить, как осуществляется подготовка мобилизованных. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:03

2022-10-14T16:03

2022-10-14T16:10

безопасность

владимир путин

россия

астана

частичная мобилизация в россии

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АСТАНА, 14 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение Совету безопасности проверить, как осуществляется подготовка мобилизованных."Я дополнительно дам поручение Совету безопасности. Там есть военные люди в Совете безопасности, ранее служившие в министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824090317.html

россия

астана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия, астана, частичная мобилизация в россии