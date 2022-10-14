https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824089237.html
Совбез проверит, как осуществляется подготовка к мобилизации, заявил Путин
Совбез проверит, как осуществляется подготовка к мобилизации, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Совбез проверит, как осуществляется подготовка к мобилизации, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение Совету безопасности проверить, как осуществляется подготовка мобилизованных. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:03
2022-10-14T16:03
2022-10-14T16:10
безопасность
владимир путин
россия
астана
частичная мобилизация в россии
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АСТАНА, 14 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что даст поручение Совету безопасности проверить, как осуществляется подготовка мобилизованных."Я дополнительно дам поручение Совету безопасности. Там есть военные люди в Совете безопасности, ранее служившие в министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824090317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, астана, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Астана, Частичная мобилизация в России
16:03 14.10.2022 (обновлено: 16:10 14.10.2022)
Совбез проверит, как осуществляется подготовка к мобилизации, заявил Путин
Путин даст поручение Совбезу проверить, как осуществляется подготовка к мобилизации