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Песков прокомментировал слова Путина о сроках частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824088493.html
Песков прокомментировал слова Путина о сроках частичной мобилизации
Песков прокомментировал слова Путина о сроках частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Песков прокомментировал слова Путина о сроках частичной мобилизации
Слова президента РФ Владимира Путина о сроках частичной мобилизации значат, что через две недели она завершится, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:02
2022-10-14T16:22
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
астана
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о сроках частичной мобилизации значат, что через две недели она завершится, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится (мобилизация). И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится", - сказал Песков.Путин объявил об окончании частичной мобилизации в РФ к концу месяца во время пресс-конференции в Астане.
россия
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россия, владимир путин, астана, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Астана, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Песков
16:02 14.10.2022 (обновлено: 16:22 14.10.2022)
 
Песков прокомментировал слова Путина о сроках частичной мобилизации

Песков: слова Путина о частичной мобилизации значат, что через две недели она завершится

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о сроках частичной мобилизации значат, что через две недели она завершится, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится (мобилизация). И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится", - сказал Песков.
Путин объявил об окончании частичной мобилизации в РФ к концу месяца во время пресс-конференции в Астане.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинАстанаЧастичная мобилизация в РоссииДмитрий Песков
 
 
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