https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824088493.html

Песков прокомментировал слова Путина о сроках частичной мобилизации

Песков прокомментировал слова Путина о сроках частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022

Песков прокомментировал слова Путина о сроках частичной мобилизации

Слова президента РФ Владимира Путина о сроках частичной мобилизации значат, что через две недели она завершится, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:02

2022-10-14T16:02

2022-10-14T16:22

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

астана

частичная мобилизация в россии

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_f3f22e9c9115c4872b98808bfc795301.jpg

АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о сроках частичной мобилизации значат, что через две недели она завершится, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится (мобилизация). И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится", - сказал Песков.Путин объявил об окончании частичной мобилизации в РФ к концу месяца во время пресс-конференции в Астане.

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, астана, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков