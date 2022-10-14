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Путин рассказал, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824085848.html
Путин рассказал, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи
Путин рассказал, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи - РИА Новости, 14.10.2022
Путин рассказал, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи
В подразделениях находится 33 тысячи мобилизованных, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:54
2022-10-14T16:06
общество
владимир путин
частичная мобилизация в россии
россия
специальная военная операция на украине
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. В подразделениях находится 33 тысячи мобилизованных, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот я сказал, 222 тысячи у нас находится в войсках-формирователях, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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общество, владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Россия, Специальная военная операция на Украине
15:54 14.10.2022 (обновлено: 16:06 14.10.2022)
 
Путин рассказал, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи

Путин: 16 тысяч мобилизованных уже выполняют боевые задачи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащий из числа мобилизованных
Военнослужащий из числа мобилизованных - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнослужащий из числа мобилизованных. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. В подразделениях находится 33 тысячи мобилизованных, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот я сказал, 222 тысячи у нас находится в войсках-формирователях, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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