https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824085715.html

Путин назвал причину "бестолковщины" при мобилизации

Путин назвал причину "бестолковщины" при мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022

Путин назвал причину "бестолковщины" при мобилизации

Бестолковщина при мобилизации связана со старой формой учета, которая не обновлялась десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:53

2022-10-14T15:53

2022-10-14T17:06

частичная мобилизация в россии

владимир путин

россия

казахстан

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бестолковщина при мобилизации связана со старой формой учета, которая не обновлялась десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается бестолковщины, о которой я сказал, она связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос о частичной мобилизации в РФ.Президент добавил, что только когда начали проводить мобилизацию, выяснилось, какого эти формы качества.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824084115.html

россия

казахстан

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Путин: "бестолковщина" при мобилизации вызвана старой формой учета ПУТИН: БЕСТОЛКОВЩИНА ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ СВЯЗАНА СО СТАРОЙ ФОРМОЙ УЧЕТА, КОТОРАЯ НЕ ОБНОВЛЯЛАСЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ 2022-10-14T15:53 true PT0M16S

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Наталья Макарова

частичная мобилизация в россии, владимир путин, россия, казахстан