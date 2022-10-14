https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824085715.html
Путин назвал причину "бестолковщины" при мобилизации
Путин назвал причину "бестолковщины" при мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Путин назвал причину "бестолковщины" при мобилизации
Бестолковщина при мобилизации связана со старой формой учета, которая не обновлялась десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:53
2022-10-14T15:53
2022-10-14T17:06
частичная мобилизация в россии
владимир путин
россия
казахстан
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бестолковщина при мобилизации связана со старой формой учета, которая не обновлялась десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается бестолковщины, о которой я сказал, она связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос о частичной мобилизации в РФ.Президент добавил, что только когда начали проводить мобилизацию, выяснилось, какого эти формы качества.
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824084115.html
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Путин: "бестолковщина" при мобилизации вызвана старой формой учета
ПУТИН: БЕСТОЛКОВЩИНА ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ СВЯЗАНА СО СТАРОЙ ФОРМОЙ УЧЕТА, КОТОРАЯ НЕ ОБНОВЛЯЛАСЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ
2022-10-14T15:53
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PT0M16S
РИА Новости
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частичная мобилизация в россии, владимир путин, россия, казахстан
Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Россия, Казахстан
15:53 14.10.2022 (обновлено: 17:06 14.10.2022)
Путин назвал причину "бестолковщины" при мобилизации
Путин: бестолковщина при мобилизации связана с не обновлявшейся десятилетиями формой учета