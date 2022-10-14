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Путин потребовал, чтобы все мобилизованные прошли подготовку - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824085046.html
Путин потребовал, чтобы все мобилизованные прошли подготовку
Путин потребовал, чтобы все мобилизованные прошли подготовку - РИА Новости, 14.10.2022
Путин потребовал, чтобы все мобилизованные прошли подготовку
Все призываемые по частичной мобилизации граждане должны пройти подготовку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:52
2022-10-14T16:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
казахстан
россия
частичная мобилизация в россии
украина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Все призываемые по частичной мобилизации граждане должны пройти подготовку, заявил президент РФ Владимир Путин."Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Первичная подготовка, по словам главы государства, идет в частях-формирователях от пяти до десяти дней, после чего, в зависимости от военно-учетной специальности, мобилизованные поступают в боевые части, где подготовка идет от пяти до 15 дней."Следующий этап - уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание", - добавил Путин.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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владимир путин, казахстан, россия, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Казахстан, Россия, Частичная мобилизация в России, Украина
15:52 14.10.2022 (обновлено: 16:45 14.10.2022)
 
Путин потребовал, чтобы все мобилизованные прошли подготовку

Путин потребовал, чтобы все призванные по частичной мобилизации прошли подготовку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке
Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Все призываемые по частичной мобилизации граждане должны пройти подготовку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Первичная подготовка, по словам главы государства, идет в частях-формирователях от пяти до десяти дней, после чего, в зависимости от военно-учетной специальности, мобилизованные поступают в боевые части, где подготовка идет от пяти до 15 дней.
"Следующий этап - уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание", - добавил Путин.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКазахстанРоссияЧастичная мобилизация в РоссииУкраина
 
 
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