https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824085046.html

Путин потребовал, чтобы все мобилизованные прошли подготовку

Путин потребовал, чтобы все мобилизованные прошли подготовку - РИА Новости, 14.10.2022

Путин потребовал, чтобы все мобилизованные прошли подготовку

Все призываемые по частичной мобилизации граждане должны пройти подготовку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:52

2022-10-14T15:52

2022-10-14T16:45

специальная военная операция на украине

владимир путин

казахстан

россия

частичная мобилизация в россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823768828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e847c5f06a1b9ed6ffb62d20d45ccc5e.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Все призываемые по частичной мобилизации граждане должны пройти подготовку, заявил президент РФ Владимир Путин."Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Первичная подготовка, по словам главы государства, идет в частях-формирователях от пяти до десяти дней, после чего, в зависимости от военно-учетной специальности, мобилизованные поступают в боевые части, где подготовка идет от пяти до 15 дней."Следующий этап - уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание", - добавил Путин.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

казахстан

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, казахстан, россия, частичная мобилизация в россии, украина