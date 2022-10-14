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Псковский губернатор провел совещание по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
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Псковский губернатор провел совещание по вопросам частичной мобилизации
Псковский губернатор провел совещание по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Псковский губернатор провел совещание по вопросам частичной мобилизации
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил призывные комиссии по частичной мобилизации обращать внимание на состав призывников и "не выгребать" с... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:19
2022-10-14T15:19
сергей шойгу
михаил ведерников
андрей клишас
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россия
псковская область
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил призывные комиссии по частичной мобилизации обращать внимание на состав призывников и "не выгребать" с предприятий всех сотрудников в ущерб их работе, сообщили региональные власти.Ведерников в пятницу провел совещание по вопросам частичной мобилизации в регионе."Не нужно заходить на предприятия и выгребать оттуда всех, кто попадется под руку – негативный эффект для экономики необходимо исключить. Не нужно в этот 1% пытаться вклинить "Учителя года" дефицитного направления – он один в районе. Не нужно туда включать единственного тренера в районе, узкоспециализированных специалистов, предпринимателей, которые тоже единственные, кто доставляет продукты в отдаленные населенные пункты", - приводит слова губернатора Telegram-канал правительства Псковской области.Ведерников также заявил, что частичная мобилизация не проходит "волнами".В пятницу председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны. По словам сенатора, недопустимо "всех без разбора хватать на улице", а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации.Клишас пояснил, что, согласно действующему законодательству, повестка может быть вручена по месту работы или учебы, но право это сделать имеют только сотрудники военных комиссариатов. При этом повестка должна быть вручена только заранее известному призывнику или лицу, подлежащему мобилизации, который подходит под критерии призыва или мобилизации, и это соответствие проверено военкомом заранее, уточнил он. Также, отметил сенатор, сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника или гражданина, подлежащего мобилизации, на которого есть письменный запрос из военкомата.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска. В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
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сергей шойгу, михаил ведерников, андрей клишас, украина, россия, псковская область, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, безопасность
Сергей Шойгу, Михаил Ведерников, Андрей Клишас, Украина, Россия, Псковская область, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России, Безопасность
15:19 14.10.2022
 
Псковский губернатор провел совещание по вопросам частичной мобилизации

Губернатор Ведерников попросил призывные комиссии "не выгребать" всех с предприятий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Мужчины, призванные на военную службу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил призывные комиссии по частичной мобилизации обращать внимание на состав призывников и "не выгребать" с предприятий всех сотрудников в ущерб их работе, сообщили региональные власти.
Ведерников в пятницу провел совещание по вопросам частичной мобилизации в регионе.
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 13:38
Депутат Мосгордумы отправил на проверку жалобу о частичной мобилизации
"Не нужно заходить на предприятия и выгребать оттуда всех, кто попадется под руку – негативный эффект для экономики необходимо исключить. Не нужно в этот 1% пытаться вклинить "Учителя года" дефицитного направления – он один в районе. Не нужно туда включать единственного тренера в районе, узкоспециализированных специалистов, предпринимателей, которые тоже единственные, кто доставляет продукты в отдаленные населенные пункты", - приводит слова губернатора Telegram-канал правительства Псковской области.
Ведерников также заявил, что частичная мобилизация не проходит "волнами".
"Частичная мобилизация одна, никаких волн нет. В рамках частичной мобилизации мы получаем задание, которое соответственно отрабатываем. Все остальное – домыслы", - отметил он.
В пятницу председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны. По словам сенатора, недопустимо "всех без разбора хватать на улице", а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации.
Клишас пояснил, что, согласно действующему законодательству, повестка может быть вручена по месту работы или учебы, но право это сделать имеют только сотрудники военных комиссариатов. При этом повестка должна быть вручена только заранее известному призывнику или лицу, подлежащему мобилизации, который подходит под критерии призыва или мобилизации, и это соответствие проверено военкомом заранее, уточнил он. Также, отметил сенатор, сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника или гражданина, подлежащего мобилизации, на которого есть письменный запрос из военкомата.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска. В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:11В России
Учителям предложили дать отсрочку от частичной мобилизации
 
Сергей ШойгуМихаил ВедерниковАндрей КлишасУкраинаРоссияПсковская областьСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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