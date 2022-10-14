https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824068042.html

Псковский губернатор провел совещание по вопросам частичной мобилизации

Псковский губернатор провел совещание по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022

Псковский губернатор провел совещание по вопросам частичной мобилизации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил призывные комиссии по частичной мобилизации обращать внимание на состав призывников и "не выгребать" с... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:19

2022-10-14T15:19

2022-10-14T15:19

сергей шойгу

михаил ведерников

андрей клишас

украина

россия

псковская область

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил призывные комиссии по частичной мобилизации обращать внимание на состав призывников и "не выгребать" с предприятий всех сотрудников в ущерб их работе, сообщили региональные власти.Ведерников в пятницу провел совещание по вопросам частичной мобилизации в регионе."Не нужно заходить на предприятия и выгребать оттуда всех, кто попадется под руку – негативный эффект для экономики необходимо исключить. Не нужно в этот 1% пытаться вклинить "Учителя года" дефицитного направления – он один в районе. Не нужно туда включать единственного тренера в районе, узкоспециализированных специалистов, предпринимателей, которые тоже единственные, кто доставляет продукты в отдаленные населенные пункты", - приводит слова губернатора Telegram-канал правительства Псковской области.Ведерников также заявил, что частичная мобилизация не проходит "волнами".В пятницу председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны. По словам сенатора, недопустимо "всех без разбора хватать на улице", а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации.Клишас пояснил, что, согласно действующему законодательству, повестка может быть вручена по месту работы или учебы, но право это сделать имеют только сотрудники военных комиссариатов. При этом повестка должна быть вручена только заранее известному призывнику или лицу, подлежащему мобилизации, который подходит под критерии призыва или мобилизации, и это соответствие проверено военкомом заранее, уточнил он. Также, отметил сенатор, сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника или гражданина, подлежащего мобилизации, на которого есть письменный запрос из военкомата.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска. В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824009077.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823940953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, михаил ведерников, андрей клишас, украина, россия, псковская область, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, безопасность