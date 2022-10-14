https://ria.ru/20221014/miting-1823985897.html

​​"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни

​​"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни - РИА Новости, 14.10.2022

​​"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни

Активисты прошли маршем по Болонье, протестуя против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни.

2022-10-14T13:08

2022-10-14T13:08

2022-10-14T13:08

видео

болонья

италия

энергетический кризис

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Италия в значительной степени зависит от импорта энергоносителей. Из-за перехода на другие источники энергии страна столкнулась с энергетическим кризисом. Скачок цен уже не первый раз вызвал общественный протест.

болонья

италия

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2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни Активисты прошли маршем по Болонье, протестуя против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни. Люди жалуются, что им не хватает денег на целый месяц. Италия в значительной степени зависит от импорта энергоносителей. Из-за перехода на другие источники энергии страна столкнулась с энергетическим кризисом. Скачок цен уже не первый раз вызвал общественный протест. 2022-10-14T13:08 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, болонья, италия, энергетический кризис , видео