https://ria.ru/20221014/miting-1823985897.html
"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни
"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни - РИА Новости, 14.10.2022
"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни
Активисты прошли маршем по Болонье, протестуя против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни.
2022-10-14T13:08
2022-10-14T13:08
2022-10-14T13:08
видео
болонья
италия
энергетический кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823982550_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_624cf02aa0c78044a32a61cde95a5230.jpg
Италия в значительной степени зависит от импорта энергоносителей. Из-за перехода на другие источники энергии страна столкнулась с энергетическим кризисом. Скачок цен уже не первый раз вызвал общественный протест.
болонья
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823982550_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d88362f5855ad4e1892170ac8a0f3931.jpg
"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни
Активисты прошли маршем по Болонье, протестуя против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни. Люди жалуются, что им не хватает денег на целый месяц. Италия в значительной степени зависит от импорта энергоносителей. Из-за перехода на другие источники энергии страна столкнулась с энергетическим кризисом. Скачок цен уже не первый раз вызвал общественный протест.
2022-10-14T13:08
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, болонья, италия, энергетический кризис , видео
Видео, Болонья, Италия, Энергетический кризис
"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни
Активисты прошли маршем по Болонье, протестуя против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни.
2022-10-14T13:08
true
PT0M33S
"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни
Активисты прошли маршем по Болонье, протестуя против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни.