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​​"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни - РИА Новости, 14.10.2022
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​​"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни
​​"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни - РИА Новости, 14.10.2022
​​"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни
Активисты прошли маршем по Болонье, протестуя против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни.
2022-10-14T13:08
2022-10-14T13:08
видео
болонья
италия
энергетический кризис
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Италия в значительной степени зависит от импорта энергоносителей. Из-за перехода на другие источники энергии страна столкнулась с энергетическим кризисом. Скачок цен уже не первый раз вызвал общественный протест.
болонья
италия
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60
353
60
"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни
Активисты прошли маршем по Болонье, протестуя против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни. Люди жалуются, что им не хватает денег на целый месяц. Италия в значительной степени зависит от импорта энергоносителей. Из-за перехода на другие источники энергии страна столкнулась с энергетическим кризисом. Скачок цен уже не первый раз вызвал общественный протест.
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353
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видео, болонья, италия, энергетический кризис , видео
Видео, Болонья, Италия, Энергетический кризис
​​"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни
Активисты прошли маршем по Болонье, протестуя против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни.
2022-10-14T13:08
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13:08 14.10.2022
 

​​"Мы не платим". Митинг в Болонье против роста стоимости жизни

Читать ria.ru в
Активисты прошли маршем по Болонье, протестуя против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни.
Италия в значительной степени зависит от импорта энергоносителей.
Из-за перехода на другие источники энергии страна столкнулась с энергетическим кризисом. Скачок цен уже не первый раз вызвал общественный протест.
 
ВидеоБолоньяИталияЭнергетический кризис
 
 
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