Рейтинг@Mail.ru
Один из киргизских банков приостановил обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/mir-1824040825.html
Один из киргизских банков приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Один из киргизских банков приостановил обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 14.10.2022
Один из киргизских банков приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение появилось на официальном сайте банка. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:24
2022-10-14T14:24
карта "мир"
платежная система "мир"
россия
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_734bbbc9275b4f10ea6eaa0d154044e6.jpg
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение появилось на официальном сайте банка.В финансовом учреждении принесли извинения "за доставленные неудобства".Остальные банки республики о прекращении обслуживания карт "Мир" не сообщали.
https://ria.ru/20221014/shri-lanka-1823897912.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_133:0:1280:860_1920x0_80_0_0_b3f6ea66fa750ab7435b1701efdf90d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карта "мир", платежная система "мир", россия, киргизия, в мире
Карта "Мир", Платежная система "Мир", Россия, Киргизия, В мире
14:24 14.10.2022
 
Один из киргизских банков приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Карты "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение появилось на официальном сайте банка.
"В связи с решением партнерского процессингового центра, с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах Банка Компаньон карт "МИР"... приостановлено", - говорится в сообщении.
В финансовом учреждении принесли извинения "за доставленные неудобства".
Остальные банки республики о прекращении обслуживания карт "Мир" не сообщали.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:51Туризм
Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир"
 
Карта "Мир"Платежная система "Мир"РоссияКиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала