https://ria.ru/20221014/mir-1824040825.html
Один из киргизских банков приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Один из киргизских банков приостановил обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 14.10.2022
Один из киргизских банков приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение появилось на официальном сайте банка. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:24
2022-10-14T14:24
2022-10-14T14:24
карта "мир"
платежная система "мир"
россия
киргизия
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БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир", соответствующее сообщение появилось на официальном сайте банка.В финансовом учреждении принесли извинения "за доставленные неудобства".Остальные банки республики о прекращении обслуживания карт "Мир" не сообщали.
https://ria.ru/20221014/shri-lanka-1823897912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карта "мир", платежная система "мир", россия, киргизия, в мире
Карта "Мир", Платежная система "Мир", Россия, Киргизия, В мире
Один из киргизских банков приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир"