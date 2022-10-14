https://ria.ru/20221014/minkult-1824178086.html

Минкульт рассказал об импортозамещении в культурной отрасли

Минкульт рассказал об импортозамещении в культурной отрасли - РИА Новости, 14.10.2022

Минкульт рассказал об импортозамещении в культурной отрасли

Сбоев в работе учреждений культуры из-за иностранной продукции нет, сообщили РИА Новости в Минкультуры. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:35

2022-10-14T19:35

2022-10-14T19:46

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

госдума рф

владимир урин

импортозамещение

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сбоев в работе учреждений культуры из-за иностранной продукции нет, сообщили РИА Новости в Минкультуры."Подведомственные Минкультуры РФ учреждения работают в штатном режиме (...). Минкультуры РФ оперативно решает возникающие в части импортозамещения вопросы в рабочем порядке", — говорится в сообщении.Ранее в ходе расширенного заседания комитета ГД по культуре глава Большого театра Владимир Урин сообщил, что в культурной отрасли необходимо создание рабочей группы по вопросам импортозамещения. Он обеспокоен тем что система закупок импортных товаров слишком сложна.В качестве примера Урин привел балетную обувь как одну из "очень многих позиций товаров, которые используются театрами и другими организациями, но не производятся в России". В ряде Telegram-каналов слова Урина о пуантах восприняли как жалобу на нехватку балетной обуви в театре, что позднее опровергла пресс-служба ГАБТ. Также там объяснили, что раньше театр отправлял в Минпромторг перечни всех необходимых товаров на закупку, но сейчас эти списки требуются по каждой позиции отдельно.Рабочая группа, по мнению Урина, должна упростить процессы закупки товаров на время запуска процессов импортозамещения. Он также выразил готовность участвовать в такой группе и предоставить "высококлассных специалистов". Минкультуры РФ поддержало инициативу создания группы, в нее будут приглашены не только представители профессионального сообщества, но и представители Минпромторга.

https://ria.ru/20221012/oborudovanie-1823399596.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, владимир урин, импортозамещение, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)