https://ria.ru/20221014/minfin-1824047082.html

Трасс уволила автора скандального плана спасения экономики Квартенга

Трасс уволила автора скандального плана спасения экономики Квартенга - РИА Новости, 14.10.2022

Трасс уволила автора скандального плана спасения экономики Квартенга

Глава Минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики королевства Квази Квартенг сообщил, что подал в отставку. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:36

2022-10-14T14:36

2022-10-14T17:13

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики королевства Квази Квартенг сообщил, что подал в отставку.Он отметил, что будет и дальше поддерживать главу правительства и своего будущего преемника.Британское издание Spectator назвало отставку Квартенга "удивительным событием".Как сообщила Financial Times, Квартенг накануне вечером, на день раньше запланированного, уехал из Вашингтона, где проходила встреча МВФ. По информации британских СМИ, Трасс сегодня может объявить об отмене некоторых мер из плана Квартенга. Всего может быть отозвано более половины из налоговых сокращений, которые, как задумывалось, должны были составить 43 миллиарда фунтов, в том числе весь корпоративный блок в объеме 18 миллиардов.Таким образом, отмечает Guardian, Трасс уступила давлению рынков, согласившись пересмотреть бюджет и отказаться от снижения корпоративного налога, что станет серьезным ударом по ее авторитету как премьер-министра.Квартенга назначили главой Минфина в начале сентября. Две с половиной недели спустя он представил в парламенте план поддержки экономики, предполагающий масштабное снижение налогов. После этого правительство Трасс столкнулось со шквалом критики из-за опасений, что это приведет к увеличению госдолга.После объявления плана доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на них. Курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

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