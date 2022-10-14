https://ria.ru/20221014/miller-1823873783.html

Миллер оценил объемы новой газотранспортной системы через Черное море

Миллер оценил объемы новой газотранспортной системы через Черное море - РИА Новости, 14.10.2022

Миллер оценил объемы новой газотранспортной системы через Черное море

Объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока" на Черном море, сопоставимы с потерянными объемами на Балтике,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T00:00

2022-10-14T00:00

2022-10-14T00:01

экономика

алексей миллер

черное море

россия

турция

газпром

генеральная прокуратура рф

турецкий поток

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока" на Черном море, сопоставимы с потерянными объемами на Балтике, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Если говорить об объемах, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока", объемов новых газотранспортных мощностей, то речь идет о тех объемах, которые мы потеряли на Балтике, на "Северных потоках", из-за актов международного терроризма", — сказал он в эфире Первого канала.Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня — из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на Украине — значительно сократились, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трёх из четырёх нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения, причины которых до сих пор не объяснены. Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений."Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Турецкому потоку" поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/miller-1823868064.html

https://ria.ru/20221013/turbiny-1823862960.html

черное море

россия

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей миллер, черное море, россия, турция, газпром, генеральная прокуратура рф, турецкий поток, северный поток, северный поток — 2