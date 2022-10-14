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Миллер оценил объемы новой газотранспортной системы через Черное море - РИА Новости, 14.10.2022
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Миллер оценил объемы новой газотранспортной системы через Черное море
Миллер оценил объемы новой газотранспортной системы через Черное море - РИА Новости, 14.10.2022
Миллер оценил объемы новой газотранспортной системы через Черное море
Объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока" на Черном море, сопоставимы с потерянными объемами на Балтике,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T00:00
2022-10-14T00:01
экономика
алексей миллер
черное море
россия
турция
газпром
генеральная прокуратура рф
турецкий поток
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока" на Черном море, сопоставимы с потерянными объемами на Балтике, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Если говорить об объемах, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока", объемов новых газотранспортных мощностей, то речь идет о тех объемах, которые мы потеряли на Балтике, на "Северных потоках", из-за актов международного терроризма", — сказал он в эфире Первого канала.Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня — из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на Украине — значительно сократились, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трёх из четырёх нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения, причины которых до сих пор не объяснены. Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений."Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Турецкому потоку" поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/miller-1823868064.html
https://ria.ru/20221013/turbiny-1823862960.html
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экономика, алексей миллер, черное море, россия, турция, газпром, генеральная прокуратура рф, турецкий поток, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Алексей Миллер, Черное море, Россия, Турция, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Турецкий поток, Северный поток, Северный поток — 2
00:00 14.10.2022 (обновлено: 00:01 14.10.2022)
 
Миллер оценил объемы новой газотранспортной системы через Черное море

Миллер: объемы новой газотранспортной системы через Черное море сопоставимы с потерянными

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Миллер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объемы новых газотранспортных мощностей, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока" на Черном море, сопоставимы с потерянными объемами на Балтике, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Если говорить об объемах, которые могут появиться в коридоре "Турецкого потока", объемов новых газотранспортных мощностей, то речь идет о тех объемах, которые мы потеряли на Балтике, на "Северных потоках", из-за актов международного терроризма", — сказал он в эфире Первого канала.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 22:14В России
Миллер: на возможные новые нитки "Турецкого потока" поставят турбины из РФ
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня — из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на Украине — значительно сократились, а с конца августа вовсе прекратились.
Через месяц, 26 сентября, на трёх из четырёх нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения, причины которых до сих пор не объяснены. Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.
"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Турецкому потоку" поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 21:46
Миллер: на новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины
 
ЭкономикаАлексей МиллерЧерное мореРоссияТурцияГазпромГенеральная прокуратура РФТурецкий потокСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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