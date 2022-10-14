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В МИД призвали американских политиков осознать ответственность - РИА Новости, 14.10.2022
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В МИД призвали американских политиков осознать ответственность
В МИД призвали американских политиков осознать ответственность - РИА Новости, 14.10.2022
В МИД призвали американских политиков осознать ответственность
США в ситуации вокруг Украины повышают ставки, уверовав в способность "удаленно" контролировать эскалацию без ущерба для себя, Москва же надеется, что... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T07:57
2022-10-14T07:58
сергей рябков
сша
украина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США в ситуации вокруг Украины повышают ставки, уверовав в способность "удаленно" контролировать эскалацию без ущерба для себя, Москва же надеется, что американские политики осознают "удаленно" контролировать эскалацию, как при разрешении Карибского кризиса, разумных альтернатив этому не существует, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам различие нынешней ситуации вокруг Украины с Карибским кризисом заключается в том, что, столкнувшись "с решительным отпором со стороны нашей страны, Вашингтон в отличие от середины прошлого века продолжает повышать ставки, уверовав в свою способность "удаленно" контролировать эскалацию на Украине без ущерба для себя"."Такое развитие событий должно быть предотвращено. Этого требует не только здравый смысл, но и содержание заявлений о недопустимости ядерной войны, принятых на высшем уровне в российско-американском формате, а также всей ядерной "пятеркой". Хотелось бы надеяться, что нынешние политики в США осознают наконец свою ответственность за судьбы мира, который был продемонстрирован советскими и американскими руководителями при выработке политико-дипломатического разрешения "Карибского кризиса". Разумных альтернатив этому просто не существует", - подчеркнул замглавы российского МИД.Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны.
https://ria.ru/20221014/konflikt-1823892009.html
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сергей рябков, сша, украина
Сергей Рябков, США, Украина
07:57 14.10.2022 (обновлено: 07:58 14.10.2022)
 
В МИД призвали американских политиков осознать ответственность

Замглавы МИД Рябков: Москва надеется на осознание американскими политиками ответственности

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Рябков
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Рябков
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США в ситуации вокруг Украины повышают ставки, уверовав в способность "удаленно" контролировать эскалацию без ущерба для себя, Москва же надеется, что американские политики осознают "удаленно" контролировать эскалацию, как при разрешении Карибского кризиса, разумных альтернатив этому не существует, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам различие нынешней ситуации вокруг Украины с Карибским кризисом заключается в том, что, столкнувшись "с решительным отпором со стороны нашей страны, Вашингтон в отличие от середины прошлого века продолжает повышать ставки, уверовав в свою способность "удаленно" контролировать эскалацию на Украине без ущерба для себя".
"Расчет на то, что выступая кукловодом, США продолжат вести военные действия против нас руками украинцев, выполняющих роль заложников и жертвы. Однако это – опасная химера", - отметил Рябков.
"Такое развитие событий должно быть предотвращено. Этого требует не только здравый смысл, но и содержание заявлений о недопустимости ядерной войны, принятых на высшем уровне в российско-американском формате, а также всей ядерной "пятеркой". Хотелось бы надеяться, что нынешние политики в США осознают наконец свою ответственность за судьбы мира, который был продемонстрирован советскими и американскими руководителями при выработке политико-дипломатического разрешения "Карибского кризиса". Разумных альтернатив этому просто не существует", - подчеркнул замглавы российского МИД.
Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 07:43
В МИД сравнили участие США в конфликте на Украине с Карибским кризисом
 
Сергей РябковСШАУкраина
 
 
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