https://ria.ru/20221014/memorial-1824209023.html

Захарова оценила реакцию Швейцарии на осквернение мемориала Суворову

Захарова оценила реакцию Швейцарии на осквернение мемориала Суворову - РИА Новости, 14.10.2022

Захарова оценила реакцию Швейцарии на осквернение мемориала Суворову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Швейцарии о том, что ведомство не станет комментировать дело об осквернении... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T21:59

2022-10-14T21:59

2022-10-14T22:24

в мире

мария захарова

швейцария

россия

альпы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид швейцарии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Швейцарии о том, что ведомство не станет комментировать дело об осквернении свастикой мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури, назвав это упущенной возможностью Швейцарии доказать свой нейтралитет.Сообщается, что в ночь с 11 на 12 октября неизвестные нарисовали две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году. Посольство РФ в Берне направило Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных. Однако представитель МИД Швейцарии отказался комментировать, была ли получена нота протеста."Отчего же? Как раз доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим", - написала она в своем Telegram-канале.Это не первый случай осквернения монумента. В мае неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала. Тогда мемориал отмывали от краски российские соотечественники и граждане Швейцарии.

https://ria.ru/20221013/germaniya-1823751808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мария захарова, швейцария, россия, альпы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид швейцарии