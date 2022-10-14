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Захарова оценила реакцию Швейцарии на осквернение мемориала Суворову - РИА Новости, 14.10.2022
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Захарова оценила реакцию Швейцарии на осквернение мемориала Суворову
Захарова оценила реакцию Швейцарии на осквернение мемориала Суворову - РИА Новости, 14.10.2022
Захарова оценила реакцию Швейцарии на осквернение мемориала Суворову
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Швейцарии о том, что ведомство не станет комментировать дело об осквернении... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T21:59
2022-10-14T22:24
в мире
мария захарова
швейцария
россия
альпы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид швейцарии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Швейцарии о том, что ведомство не станет комментировать дело об осквернении свастикой мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури, назвав это упущенной возможностью Швейцарии доказать свой нейтралитет.Сообщается, что в ночь с 11 на 12 октября неизвестные нарисовали две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году. Посольство РФ в Берне направило Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных. Однако представитель МИД Швейцарии отказался комментировать, была ли получена нота протеста."Отчего же? Как раз доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим", - написала она в своем Telegram-канале.Это не первый случай осквернения монумента. В мае неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала. Тогда мемориал отмывали от краски российские соотечественники и граждане Швейцарии.
https://ria.ru/20221013/germaniya-1823751808.html
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в мире, мария захарова, швейцария, россия, альпы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид швейцарии
В мире, Мария Захарова, Швейцария, Россия, Альпы, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Швейцарии
21:59 14.10.2022 (обновлено: 22:24 14.10.2022)
 
Захарова оценила реакцию Швейцарии на осквернение мемориала Суворову

Захарова назвала реакцию Берна на осквернение памятника Суворову проамериканским перекосом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Швейцарии о том, что ведомство не станет комментировать дело об осквернении свастикой мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури, назвав это упущенной возможностью Швейцарии доказать свой нейтралитет.
Сообщается, что в ночь с 11 на 12 октября неизвестные нарисовали две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году. Посольство РФ в Берне направило Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных. Однако представитель МИД Швейцарии отказался комментировать, была ли получена нота протеста.
"Отчего же? Как раз доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим", - написала она в своем Telegram-канале.
Это не первый случай осквернения монумента. В мае неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала. Тогда мемориал отмывали от краски российские соотечественники и граждане Швейцарии.
Мемориал жертвам холокоста в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:27
Немецкий политик станцевал на мемориале жертвам холокоста
 
В миреМария ЗахароваШвейцарияРоссияАльпыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Швейцарии
 
 
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