21:59 14.10.2022 (обновлено: 22:24 14.10.2022)
Захарова оценила реакцию Швейцарии на осквернение мемориала Суворову
Захарова назвала реакцию Берна на осквернение памятника Суворову проамериканским перекосом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Швейцарии о том, что ведомство не станет комментировать дело об осквернении свастикой мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури, назвав это упущенной возможностью Швейцарии доказать свой нейтралитет.
Сообщается, что в ночь с 11 на 12 октября неизвестные нарисовали две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году. Посольство РФ в Берне направило Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных. Однако представитель МИД Швейцарии отказался комментировать, была ли получена нота протеста.
"Отчего же? Как раз доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим", - написала она в своем Telegram-канале.
Это не первый случай осквернения монумента. В мае неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала. Тогда мемориал отмывали от краски российские соотечественники и граждане Швейцарии.
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