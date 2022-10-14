https://ria.ru/20221014/melnik-1823932808.html

Экс-посол Украины в Германии поблагодарил "немецких друзей" за терпение

Экс-посол Украины в Германии поблагодарил "немецких друзей" за терпение - РИА Новости, 14.10.2022

Экс-посол Украины в Германии поблагодарил "немецких друзей" за терпение

Уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что возвращается на родину "с чистой совестью и чувством выполненного долга", и поблагодарил "дорогих... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:45

2022-10-14T10:45

2022-10-14T11:10

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что возвращается на родину "с чистой совестью и чувством выполненного долга", и поблагодарил "дорогих немецких друзей" за терпение."Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, с чистой совестью и чувством, что я выполнил свой долг перед Украиной", - написал Мельник в своем Twitter.Он также поблагодарил своих "дорогих немецких друзей" за "терпение".Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника, ряд заявлений которого вызвали резонанс.В частности, сразу после приезда в Германию выяснилось, что Мельник - горячий поклонник гитлеровского пособника Степана Бандеры. В апреле 2015 года он выложил в Twitter фотографии с могилы Бандеры в Мюнхене, лично возложил туда цветы. Это вызвало скандал в Германии.После политического скандала в апреле этого года, связанного с отказом президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Киева в составе делегации иностранных лидеров, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Мельника в том, что он приложил руку к данному демаршу. В ответ посол Украины заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя не как государственный человек, а как "обиженная ливерная колбаса", потому что не хочет посетить Киев.Мельник также неоднократно критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения на Украину. Он даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".

https://ria.ru/20221010/melnik-1822685104.html

https://ria.ru/20221013/kuleba-1823871258.html

https://ria.ru/20221013/medvedev-1823868243.html

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