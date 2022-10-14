Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол Украины в Германии поблагодарил "немецких друзей" за терпение - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/melnik-1823932808.html
Экс-посол Украины в Германии поблагодарил "немецких друзей" за терпение
Экс-посол Украины в Германии поблагодарил "немецких друзей" за терпение - РИА Новости, 14.10.2022
Экс-посол Украины в Германии поблагодарил "немецких друзей" за терпение
Уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что возвращается на родину "с чистой совестью и чувством выполненного долга", и поблагодарил "дорогих... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:45
2022-10-14T11:10
в мире
владимир зеленский
степан бандера
германия
украина
киев
мид германии
андрей мельник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что возвращается на родину "с чистой совестью и чувством выполненного долга", и поблагодарил "дорогих немецких друзей" за терпение."Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, с чистой совестью и чувством, что я выполнил свой долг перед Украиной", - написал Мельник в своем Twitter.Он также поблагодарил своих "дорогих немецких друзей" за "терпение".Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника, ряд заявлений которого вызвали резонанс.В частности, сразу после приезда в Германию выяснилось, что Мельник - горячий поклонник гитлеровского пособника Степана Бандеры. В апреле 2015 года он выложил в Twitter фотографии с могилы Бандеры в Мюнхене, лично возложил туда цветы. Это вызвало скандал в Германии.После политического скандала в апреле этого года, связанного с отказом президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Киева в составе делегации иностранных лидеров, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Мельника в том, что он приложил руку к данному демаршу. В ответ посол Украины заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя не как государственный человек, а как "обиженная ливерная колбаса", потому что не хочет посетить Киев.Мельник также неоднократно критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения на Украину. Он даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
https://ria.ru/20221010/melnik-1822685104.html
https://ria.ru/20221013/kuleba-1823871258.html
https://ria.ru/20221013/medvedev-1823868243.html
германия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6731e6f16925111fb00ed1fa5a2fe9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, степан бандера, германия, украина, киев, мид германии, андрей мельник
В мире, Владимир Зеленский, Степан Бандера, Германия, Украина, Киев, МИД Германии, Андрей Мельник
10:45 14.10.2022 (обновлено: 11:10 14.10.2022)
 
Экс-посол Украины в Германии поблагодарил "немецких друзей" за терпение

Назвавший Шольца колбасой экс-посол Мельник поблагодарил "немецких друзей" за терпение

© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что возвращается на родину "с чистой совестью и чувством выполненного долга", и поблагодарил "дорогих немецких друзей" за терпение.
"Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, с чистой совестью и чувством, что я выполнил свой долг перед Украиной", - написал Мельник в своем Twitter.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 03:40
Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ
Он также поблагодарил своих "дорогих немецких друзей" за "терпение".
Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника, ряд заявлений которого вызвали резонанс.
В частности, сразу после приезда в Германию выяснилось, что Мельник - горячий поклонник гитлеровского пособника Степана Бандеры. В апреле 2015 года он выложил в Twitter фотографии с могилы Бандеры в Мюнхене, лично возложил туда цветы. Это вызвало скандал в Германии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 23:05Специальная военная операция на Украине
Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Британией
После политического скандала в апреле этого года, связанного с отказом президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в посещении Киева в составе делегации иностранных лидеров, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Мельника в том, что он приложил руку к данному демаршу. В ответ посол Украины заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя не как государственный человек, а как "обиженная ливерная колбаса", потому что не хочет посетить Киев.
Мельник также неоднократно критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения на Украину. Он даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 22:28
Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой"
 
В миреВладимир ЗеленскийСтепан БандераГерманияУкраинаКиевМИД ГерманииАндрей Мельник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала