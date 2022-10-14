https://ria.ru/20221014/medvedchuk-1824217284.html
СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука
СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука - РИА Новости, 14.10.2022
СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука
Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказалась предоставить информацию на официальный запрос издания "Украинские новости" о гражданстве... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T23:46
2022-10-14T23:46
2022-10-14T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
виктор медведчук
владимир зеленский
денис пушилин
украина
донецкая народная республика
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221345_0:129:3290:1979_1920x0_80_0_0_02765df8e3e8432f2043e79b70f31199.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказалась предоставить информацию на официальный запрос издания "Украинские новости" о гражданстве оппозиционного политика Виктора Медведчука, ответ аргументировали конфиденциальностью персональных данных."Агентство спросило у миграционной службы, прекращал ли президент (Владимир Зеленский - ред.) гражданство Медведчука и обращался ли сам депутат с заявлением о выходе из гражданства. Государственная миграционная служба ответила, что в соответствии с частями первой и второй статьи 32 конституции Украины никто не может вмешиваться в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных конституцией Украины", - сообщает издание.В ответе ведомства сообщается, что конфиденциальная информация в соответствии с законами Украины "Об информации" и "О защите персональных данных" может распространяться по согласию соответствующего лица. Также в ГМС добавили, что обработка персональных данных осуществляется для конкретных и законных целей, определенных с согласия субъекта персональных данных."Учитывая указанное, предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным", - добавили в миграционной службе.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму.
https://ria.ru/20220928/ukraina-1819979226.html
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221345_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_dc0cbdb9ce4bc08c93dd393eac36f67e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор медведчук, владимир зеленский, денис пушилин, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Украина, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины
23:46 14.10.2022 (обновлено: 23:47 14.10.2022)
СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука
"Украинские новости": Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука