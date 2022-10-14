https://ria.ru/20221014/medvedchuk-1824217284.html

СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука

СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука - РИА Новости, 14.10.2022

СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказалась предоставить информацию на официальный запрос издания "Украинские новости" о гражданстве... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T23:46

2022-10-14T23:46

2022-10-14T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

виктор медведчук

владимир зеленский

денис пушилин

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказалась предоставить информацию на официальный запрос издания "Украинские новости" о гражданстве оппозиционного политика Виктора Медведчука, ответ аргументировали конфиденциальностью персональных данных."Агентство спросило у миграционной службы, прекращал ли президент (Владимир Зеленский - ред.) гражданство Медведчука и обращался ли сам депутат с заявлением о выходе из гражданства. Государственная миграционная служба ответила, что в соответствии с частями первой и второй статьи 32 конституции Украины никто не может вмешиваться в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных конституцией Украины", - сообщает издание.В ответе ведомства сообщается, что конфиденциальная информация в соответствии с законами Украины "Об информации" и "О защите персональных данных" может распространяться по согласию соответствующего лица. Также в ГМС добавили, что обработка персональных данных осуществляется для конкретных и законных целей, определенных с согласия субъекта персональных данных."Учитывая указанное, предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным", - добавили в миграционной службе.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму.

https://ria.ru/20220928/ukraina-1819979226.html

https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html

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в мире, виктор медведчук, владимир зеленский, денис пушилин, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины