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СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/medvedchuk-1824217284.html
СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука
СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука - РИА Новости, 14.10.2022
СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука
Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказалась предоставить информацию на официальный запрос издания "Украинские новости" о гражданстве... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T23:46
2022-10-14T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
виктор медведчук
владимир зеленский
денис пушилин
украина
донецкая народная республика
служба безопасности украины
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказалась предоставить информацию на официальный запрос издания "Украинские новости" о гражданстве оппозиционного политика Виктора Медведчука, ответ аргументировали конфиденциальностью персональных данных."Агентство спросило у миграционной службы, прекращал ли президент (Владимир Зеленский - ред.) гражданство Медведчука и обращался ли сам депутат с заявлением о выходе из гражданства. Государственная миграционная служба ответила, что в соответствии с частями первой и второй статьи 32 конституции Украины никто не может вмешиваться в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных конституцией Украины", - сообщает издание.В ответе ведомства сообщается, что конфиденциальная информация в соответствии с законами Украины "Об информации" и "О защите персональных данных" может распространяться по согласию соответствующего лица. Также в ГМС добавили, что обработка персональных данных осуществляется для конкретных и законных целей, определенных с согласия субъекта персональных данных."Учитывая указанное, предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным", - добавили в миграционной службе.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму.
https://ria.ru/20220928/ukraina-1819979226.html
https://ria.ru/20220922/medvedchuk-1818694540.html
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в мире, виктор медведчук, владимир зеленский, денис пушилин, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Украина, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины
23:46 14.10.2022 (обновлено: 23:47 14.10.2022)
 
СМИ: Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука

"Украинские новости": Киев отказался разглашать информацию о гражданстве Медведчука

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказалась предоставить информацию на официальный запрос издания "Украинские новости" о гражданстве оппозиционного политика Виктора Медведчука, ответ аргументировали конфиденциальностью персональных данных.
"Агентство спросило у миграционной службы, прекращал ли президент (Владимир Зеленский - ред.) гражданство Медведчука и обращался ли сам депутат с заявлением о выходе из гражданства. Государственная миграционная служба ответила, что в соответствии с частями первой и второй статьи 32 конституции Украины никто не может вмешиваться в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных конституцией Украины", - сообщает издание.
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В ответе ведомства сообщается, что конфиденциальная информация в соответствии с законами Украины "Об информации" и "О защите персональных данных" может распространяться по согласию соответствующего лица. Также в ГМС добавили, что обработка персональных данных осуществляется для конкретных и законных целей, определенных с согласия субъекта персональных данных.
"Учитывая указанное, предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным", - добавили в миграционной службе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийДенис ПушилинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности Украины
 
 
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