https://ria.ru/20221014/mask-1824205020.html

"Кусают кормящую руку". Киевских чиновников высмеяли после решения Маска

"Кусают кормящую руку". Киевских чиновников высмеяли после решения Маска - РИА Новости, 14.10.2022

"Кусают кормящую руку". Киевских чиновников высмеяли после решения Маска

Пользователи Twitter из США высмеяли киевских чиновников, нагрубивших американскому миллиардеру Илону Маску после того, как он предложил собственный план... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T21:16

2022-10-14T21:16

2022-10-14T21:31

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илон маск

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter из США высмеяли киевских чиновников, нагрубивших американскому миллиардеру Илону Маску после того, как он предложил собственный план урегулирования конфликта.Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал предпринимателя из США, заявившего о необходимости достижения мира в Восточной Европе. Кроме того, дипломат назвал производимые компанией Маска электромобили Тесла "хламом" и пообещал полный бойкот его продукции со стороны соотечественников.Позднее обладатель многомиллиардного состояния сообщил, что его компания SpaceX больше не будет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink для военных нужд ВСУ. Комментируя ситуацию, он также уточнил, что всего лишь следует совету обматерившего его Мельника."Маск прав. Украинские политики хотят все получать бесплатно, включая помощь и оружие. Но американским налогоплательщикам все это не обходится бесплатно", — заметил один из пользователей."Как говорится, будь осторожен со своими желаниями", — сыронизировал vinceV."Посол мог бы просто попросить прощения. Я уверен: Маск хороший человек. Он примет извинения", — считает еще один участник дискуссии."Уходи, Илон! (Илон уходит.) Вернись назад, Илон!" — написал Aurelian of Rome, комментируя поведение украинских чиновников.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, илон маск, сша, украина, spacex, вооруженные силы украины