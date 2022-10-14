21:16 14.10.2022 (обновлено: 21:31 14.10.2022)
"Кусают кормящую руку". Киевских чиновников высмеяли после решения Маска
Пользователи Twitter из США высмеяли украинских чиновников, нагрубивших Илону Маску
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter из США высмеяли киевских чиновников, нагрубивших американскому миллиардеру Илону Маску после того, как он предложил собственный план урегулирования конфликта.
Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал предпринимателя из США, заявившего о необходимости достижения мира в Восточной Европе. Кроме того, дипломат назвал производимые компанией Маска электромобили Тесла "хламом" и пообещал полный бойкот его продукции со стороны соотечественников.
"Не кусай кормящую тебя руку", — написали в комментариях.
"Маск прав. Украинские политики хотят все получать бесплатно, включая помощь и оружие. Но американским налогоплательщикам все это не обходится бесплатно", — заметил один из пользователей.
"Как говорится, будь осторожен со своими желаниями", — сыронизировал vinceV.
"Посол мог бы просто попросить прощения. Я уверен: Маск хороший человек. Он примет извинения", — считает еще один участник дискуссии.
"Уходи, Илон! (Илон уходит.) Вернись назад, Илон!" — написал Aurelian of Rome, комментируя поведение украинских чиновников.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.