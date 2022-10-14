https://ria.ru/20221014/mariupol-1823967894.html

В небе над Мариуполем сбили две украинские ракеты

В небе над Мариуполем сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 14.10.2022

В небе над Мариуполем сбили две украинские ракеты

Две украинские ракеты сбиты в небе над Мариуполем в ДНР, противник пытался атаковать портовую инфраструктуру, сообщила в пятницу администрация города. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:17

2022-10-14T12:17

2022-10-14T12:33

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты в небе над Мариуполем в ДНР, противник пытался атаковать портовую инфраструктуру, сообщила в пятницу администрация города."Сегодня утром в Приморском районе Мариуполя отработала система противовоздушной обороны. По оперативной информации, противник выпустил две ракеты в сторону портовой инфраструктуры. Попытка нанести удары по территории Мариупольского торгового порта была успешно отражена. Просим горожан соблюдать спокойствие – город под надежной защитой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале местных властей.

https://ria.ru/20221013/sklad-1823859281.html

мариуполь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь