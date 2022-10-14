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В небе над Мариуполем сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/mariupol-1823967894.html
В небе над Мариуполем сбили две украинские ракеты
В небе над Мариуполем сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 14.10.2022
В небе над Мариуполем сбили две украинские ракеты
Две украинские ракеты сбиты в небе над Мариуполем в ДНР, противник пытался атаковать портовую инфраструктуру, сообщила в пятницу администрация города. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:17
2022-10-14T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты в небе над Мариуполем в ДНР, противник пытался атаковать портовую инфраструктуру, сообщила в пятницу администрация города."Сегодня утром в Приморском районе Мариуполя отработала система противовоздушной обороны. По оперативной информации, противник выпустил две ракеты в сторону портовой инфраструктуры. Попытка нанести удары по территории Мариупольского торгового порта была успешно отражена. Просим горожан соблюдать спокойствие – город под надежной защитой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале местных властей.
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в мире, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь
12:17 14.10.2022 (обновлено: 12:33 14.10.2022)
 
В небе над Мариуполем сбили две украинские ракеты

В небе над Мариуполем сбили две украинские ракеты, нацеленные на порт

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты в небе над Мариуполем в ДНР, противник пытался атаковать портовую инфраструктуру, сообщила в пятницу администрация города.
"Сегодня утром в Приморском районе Мариуполя отработала система противовоздушной обороны. По оперативной информации, противник выпустил две ракеты в сторону портовой инфраструктуры. Попытка нанести удары по территории Мариупольского торгового порта была успешно отражена. Просим горожан соблюдать спокойствие – город под надежной защитой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале местных властей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариуполь
 
 
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